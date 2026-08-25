Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Ernest Poku’nun kiralanması için anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak genç futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelebileceği iddia edildi.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen takımında oynayan Ernest Poku’nun transferinde sona geldi. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı, anlaşmada satın alma maddesinin de olduğu öğrenildi. Futbolcuyla 1+4 senelik sözleşme planı üstünde anlaşmaya varılırken transferin mali detayları da belli oldu.

Sky Almanya'nın haberine göre Beşiktaş, Poku’nun bir senelik kiralanması amacıyla Bayer Leverkusen’e 3 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunacak. Söz konusu madde, belirlenen koşulların gerçekleşmesi durumunda satın alma zorunluluğuna dönüşecek. Bu şekilde transferin kiralama ve satın alma bedellerinden oluşan toplam maliyeti 23 milyon euroya çıkabilecek.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Siyah beyazlıların yeni transferi Ernest Poku'nun bu gece saat 23.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katacak

PREMİER LİG EKİPLERİ İLGİLENMİŞTİ

Poku’ya daha önce Premier League takımlarından Sunderland ve Nottingham Forest da talip olmuştu. Bild, Bayer Leverkusen’in başlangıçta yeni sezon kadrosunda tutmayı planladığı genç futbolcu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli istediğini yazmıştı. Alman kulübünün İngiltere’den gelen talebin sonrasında satış görüşmelerine açık hâle geldiği iddia edilmişti. Geride bıraktığımız sezon Bayer Leverkusen formasıyla bütün kulvarlarda 45 maçta forma giyen Poku, 5 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Poku, Leverkusen’e transfer olduğu dönemde 4 milyon euro olan piyasa değerini bir sezon içerisinde 21 milyon euro yükseltti. Hamburg doğumlu oyuncu, 2025 yazında AZ Alkmaar’dan Bayer Leverkusen’e 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Hollanda ekibinin A takımında çıktığı 79 karşılaşmada 6 gol ve 14 asist yapan Poku’nun Alman kulübüyle sözleşmesi 2030’a dek sürüyor. Ana mevkisi sağ kanat olan 1,76 metre boyundaki futbolcu, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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