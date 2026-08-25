Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katacak
Fotoğraf Başlığı Beşiktaş, Bayer Leverkusenden Ernest Pokuyu kiralık olarak kadrosuna katacak

Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Ernest Poku’nun kiralanması için anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak genç futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelebileceği iddia edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Beşiktaş, Bayer Leverkusen takımında oynayan Ernest Poku’nun transferinde sona geldi. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı, anlaşmada satın alma maddesinin de olduğu öğrenildi. Futbolcuyla 1+4 senelik sözleşme planı üstünde anlaşmaya varılırken transferin mali detayları da belli oldu.

Sky Almanya'nın haberine göre Beşiktaş, Poku’nun bir senelik kiralanması amacıyla Bayer Leverkusen’e 3 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunacak. Söz konusu madde, belirlenen koşulların gerçekleşmesi durumunda satın alma zorunluluğuna dönüşecek. Bu şekilde transferin kiralama ve satın alma bedellerinden oluşan toplam maliyeti 23 milyon euroya çıkabilecek.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Siyah beyazlıların yeni transferi Ernest Poku'nun bu gece saat 23.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katacak
Başlık ResmiBeşiktaş, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kiralık olarak kadrosuna katacak

PREMİER LİG EKİPLERİ İLGİLENMİŞTİ

Poku’ya daha önce Premier League takımlarından Sunderland ve Nottingham Forest da talip olmuştu. Bild, Bayer Leverkusen’in başlangıçta yeni sezon kadrosunda tutmayı planladığı genç futbolcu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli istediğini yazmıştı. Alman kulübünün İngiltere’den gelen talebin sonrasında satış görüşmelerine açık hâle geldiği iddia edilmişti. Geride bıraktığımız sezon Bayer Leverkusen formasıyla bütün kulvarlarda 45 maçta forma giyen Poku, 5 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Poku, Leverkusen’e transfer olduğu dönemde 4 milyon euro olan piyasa değerini bir sezon içerisinde 21 milyon euro yükseltti. Hamburg doğumlu oyuncu, 2025 yazında AZ Alkmaar’dan Bayer Leverkusen’e 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Hollanda ekibinin A takımında çıktığı 79 karşılaşmada 6 gol ve 14 asist yapan Poku’nun Alman kulübüyle sözleşmesi 2030’a dek sürüyor. Ana mevkisi sağ kanat olan 1,76 metre boyundaki futbolcu, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

BAKMADAN GEÇME
Juventus’un yıldızı Beşiktaş yolunda: Menajeri doğruladı!
SPOR

Juventus’un yıldızı Beşiktaş yolunda: Menajeri doğruladı!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kez kürsüde!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
İstanbul'un o ilçesinde başkanvekili yeniden seçilecek
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
"BANA KARŞI KOMPLO"
Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması!
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Genç yıldız İstanbul'a geliyor
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
3 BAŞKENT ALARMDA!
3 BAŞKENT ALARMDA!
Mekke Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
Çoban nehir yatağında servet buldu!
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
Doğumda facia: Anne ve bebeği öldü
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
Alman milletvekili KKTC'de ambargo oyununu bozdu
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
Evladını kaybeden anne faciayı ağlayarak anlattı
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
Trump'ın hedefindeki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı!
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması
"ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Trump dünyaca ünlü göle göz koydu!
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
"Çaresizliğimden faydalandılar"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Skandal sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! İşte Türker Ertürk için istenen ceza
Türker Ertürk davasında yeni gelişme! İşte istenen ceza
Kaydet
Fonseca’dan Fenerbahçe uyarısı:
Fonseca’dan Fenerbahçe uyarısı: "Tehlikeliler"
Kaydet
CHP'den mutlak butlan kararı adımı! Temyiz başvurusu geri çekildi
CHP, mutlak butlan temyiz başvurusunu geri çekti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.