Yeni Delhi yönetiminin korktuğu başına geldi! Mekke Savunma Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor

Hint basını, Bangladeş’in Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan karşılıklı savunma ittifakı "Mekke Paktı"na katılmayı olumlu değerlendirdiğini öne sürdü. Telegraph India'nın iddiasına göre Dakka yönetimi, ezeli rakibi Pakistan ve bölgesel güç Türkiye ile askeri bağlarını güçlendirmeyi planlarken bir yandan da Çin yapımı J-10CE savaş uçaklarını envanterine katmak için görüşmeler yürütüyor.

Hint basını, Bangladeş’in Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan karşılıklı savunma ittifakı "Mekke Paktı"na katılmayı olumlu değerlendirdiğini öne sürdü.

Telegraph India'nın iddiasına göre Dakka yönetimi, ezeli rakibi Pakistan ve bölgesel güç Türkiye ile askeri bağlarını güçlendirmeyi planlarken bir yandan da Çin yapımı J-10CE savaş uçaklarını envanterine katmak için görüşmeler yürütüyor.

Hindistan basını, komşusu Bangladeş'in son dönemdeki dış politika ve savunma hamlelerini yakından takip ediyor. Telegraph India gazetesinin aktardığı iddialara göre, Başbakan Tarique Rahman liderliğindeki geçici hükümet, Orta Doğu ve Güney Asya'nın üç önemli gücü tarafından temelleri atılan yeni güvenlik mimarisine dahil olmanın hesaplarını yapıyor.

HİNT BASINI: "BANGLADEŞ MEKKE PAKTI'NA KATILMAYI OLUMLU DEĞERLENDİRİYOR"

Gazetenin haberinde, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın bu ay imzaladığı ve bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan savunma paktına Bangladeş’in de davet edildiği belirtildi. Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Humayun Kabir’in sürece ilişkin değerlendirmelerine yer verilen haberde şu iddialara yer verildi:

"Hindistan ile sürgündeki devrik Başbakan Şeyh Hasina'nın iadesi ve sınır gerilimi nedeniyle kriz yaşayan Bangladeş, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Paktı'na katılma davetini olumlu değerlendiriyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Humayun Kabir, 'İslam ülkeleri arasında bir güvenlik anlaşması varsa katılımı değerlendirmemiz olağandır' diyerek pakt üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Ancak söz konusu açıklamalar, ezeli rakibi Pakistan'ı paktın içinde gören Yeni Delhi yönetimi tarafından ciddi bir güvenlik endişesi olarak izleniyor."

ÇİN'DEN J-10CE SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER ALIMI İDDİASI

Hindistan basınındaki bir diğer kritik iddia ise Bangladeş'in hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla Çin ile yürüttüğü dev silah anlaşması oldu.

Haberde, Dakka yönetiminin 24 adede kadar Çin yapımı J-10CE savaş uçağı ve saldırı helikopteri tedariki için taslak anlaşma aşamasına geldiği aktarıldı. J-10CE jetlerinin Mayıs 2025'teki gerilimde Hint savaş uçaklarına karşı sergilediği iddia edilen performansın Dakka'nın tercihinde etkili olduğu savunulurken, bu alımın Yeni Delhi'nin bölgedeki hava üstünlüğü hesaplarını doğrudan etkileyeceği öne sürüldü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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