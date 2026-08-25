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Muğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu

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Muğla’da kaldıkları otelin önerisiyle rafting yapan aile, dehşeti yaşadı. Rafting başlar başlamaz botları devrilen Katalıoğlu ailesinin 14 yaşındaki çocukları Taha Emir, kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti. Acılı anne “Su beni çamaşır makinesine gibi çevire çevire kayadan kaya vurdu. Ben böyle olduysam benim çocuğum ölmüştür dedim. Çocuğumun dudakları mosmordu. Hiçbir tepki yoktu. Çocuğun can yeleğini çıkarttıktan sonra suya savruldu. O yeleği en başında çıkarsalardı benim çocuğumun ayağı kurtulup savrulacakmış” dedi. Gözyaşları içinde kalan acılı anne sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

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Tatil için Muğla Fethiye’ye giden Çiğdem Katalıoğlu, eşi Kadir Katalıoğlu ve 14 yaşındaki oğlu Taha Emir dehşeti yaşadı. Çocuklarının rafting yapmak istemesi üzerine otel yetkililerinin yönlendirmesiyle bir firmayla anlaşan aile, Dalaman'a bağlı Gürleyik köyündeki nehir kenarına götürüldü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

İddiaya göre aile burada hiçbir güvenlik eğitimi verilmeden, eski ve yıpranmış ekipmanlarla bota bindirildi. Turun hemen başında botun devrilmesi sonucu kayalıklara sıkışan 14 yaşındaki Taha, hayatını kaybetti. Korkunç olayda bir şüpheli tutuklanırken, aile firma yetkilileri ve olayda sorumluluğu bulunduğu öne sürülen kişiler hakkında şikayetçi oldu.

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“PARA TELAŞINA DÜŞTÜLER"

Oğlunun daha önce Düzce Melen Çayı'nda rafting tecrübesi olduğunu aktaran acılı anne Çiğdem Katalıoğlu, yaşananları şöyle anlattı:

Tecrübeli olduğumuz için hiçbir eğitim vermediler. Can yelekleri o kadar eski, o kadar yıpranmıştı ki çocuğuma taktıkları can yeleği bile omuzundan kayar vaziyetteydi. Kask kafasına tam oturmamış vaziyetteydi. Sonrasında hemen alelacele bir para telaşına girdi. 'Hemen paramı gönder' denildi. Ben de 'Tamam atacağım, buradayız, kaçmıyoruz' dedim. 'Telefonunu alayım, ben mi atayım?' gibi şeyler söyledi. Neyse hemen parasını gönderdim. Bir kağıt getirdiler. Herkesin ismi soyismi yazıyor. Resmi bir kağıt değildi. İsim soy isminin yazdığı yere imza attık. Benim oğlum da kendi imzasını kendisi attı.

Muğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu
Başlık ResmiMuğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu

“HİÇBİR PROFESYONELLİK YOKTU”

Bölgenin bir rafting alanına benzemediğini ve oldukça riskli göründüğünü belirten anne Katalıoğlu “Bu firma yukarıda vermeleri gereken eğitimi botun içerisinde vermeyi tercih ettiler. Komutlar bize anlatılmadı, herkesi coşturma derdindeydiler. Hiçbir profesyonellik yoktu" dedi.

“ÇOCUĞUM ÖLMÜŞTÜR DEDİM”

Turun başında, tehlikeli bir kayalığın yanındayken botun devrildiğini söyleyen Katalıoğlu, korku dolu amları şöyle anlattı.

Ben ters takla attım ve akıntıya kapıldım. O tehlikeli kaya da oğlumu görüyordum. Oğlum bana elini uzatıyor. Ben elini yakalıyorum orada. Ondan sonrasında göz göze geliyoruz onunla. Sonra bir su geliyor. Su beni alıyor altına çekiyor. Ben oğlumdan oradan ayrılıyorum. Su beni altına çektiğinde ben ömrü hayatımda öyle bir şey görmedim. Çamaşır makinesine sıkma devri gibi beni suyun altında çevire, çevire, çevire o hızla o kayadan o kaya vurdu beni. Ben artık kendimi bıraktım. 'Ben suyun altında böyle olduysam benim çocuğum ölmüştür' dedim. Ben son suyu yuttum ve kendimi bıraktım oraya.

Muğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu
Başlık ResmiMuğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu

"AYAĞINI ÇIKARAMIYORUZ, YARDIM EDİN"

Anne Katılıoğlu, şöyle devam etti:

Eşim beni çekti ve ben 'Oğlum nerede?' dedim. Bir baktım oğlumun ayağı o tehlikeli kaya dediğim o kayaya sıkışmış. Oğlumu orada çıkaramıyorlar. Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış, benim çocuğum bu şekilde kalmış. 'Kafasını kaldırın, oğlumun kafasını kaldırın' diyorum. Hala 'Ayağını çıkaramıyoruz' diyorlar. 'Kafasını kaldırın' diye bağırıyordum. Belki daha fazla su yutmasın, kurtulma ihtimali olur diye düşünüyordum. Kafasını kaldırmıyorlar ve üstüne üstlük 'Yardım edin' diye kendileri bağırmaya başladılar. Sonrasında eğitmen oradan bağırdı, 'Çocuğun can yeleğini çıkarsanıza' dedi. Çocuğun can yeleğini çıkarttıktan sonra benim oğlum suya savruldu. O yeleği en başında çıkarsalardı benim çocuğumun ayağı kurtulup savrulacakmış suya orada.

Muğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu
Başlık ResmiMuğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu

“DUDAKLARI MOSMORDU"

Sudan çıkarıldıktan sonra müdahalenin 1,5 saat sürdüğünü belirten Katalıoğlu, "Benim çocuğumun dudakları mosmordu. Hiçbir tepki yoktu. Birden dudaklarına kan geldi. Suyu çıkarmaya başladı ama tepki yoktu. Suyu çıkarmaya başladı, burnundan kan geldi. Geğirmeye başladı. Onların dediğine göre bunlar iyi tepkilermiş. 1,5 saat sonra ambulans geldi. Sedyeyle oğlumu kayalıklardan yukarı çıkarmaya çalışırken muhtemelen benim oğlumun orada nabzı gitti” diye konuştu.

Muğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu
Başlık ResmiMuğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu

“ÇOCUĞUMUN ÜSTÜNDEN BİR LİRA DAHİ ALMAM”

Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra yetkililerin kendilerine tur parasını iade etmeyi teklif ettiğini anlatan acılı anne “Benim oğlumun ölüm haberi gelmiş. Belki de daha fazla bir miktar teklif edeceklerdi ki ben asla böyle bir şeye müsaade etmem. Ben çocuğumun üstünden bir lira dahi almam. Sadece şunu söylemek istiyorum. O su bir çocuğun değil, bir yetişkinin bile rafting yapabileceği bir yer değil. Profesyonellerin yeri bile değil. Kesinlikle kimse orada rafting yapmamalı çünkü suyun altı kaynıyor, çok hızlı bir şekilde çeviriyor. Suyun altı kayalık dolu” diyerek uyardı.

Muğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu
Başlık ResmiMuğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu

“HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM”

Kendisine parayı iade eden kişiyi arayarak tepki gösterdiğini belirten anne “O kişi 'Bana yanlışlıkla gönderdik' dedi. Sonra muhtarı aradım. 'Bu parayı nasıl gönderdiniz' diyorum. Muhtar, 'Hizmet olmadı ya, hizmet bedeli' dedi. 'Hizmet devam edemedi ya, o yüzden geri gönderdik parayı' dedi. Hepsinden, bütün sorumlulardan şikayetçiyim. Sonuna kadar bu davanın peşindeyim” dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muğla
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