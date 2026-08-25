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Devlete KDV tuzağı kurmuşlar! Hesaplarda milyarlarca liralık para trafiği deşifre oldu

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Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı döviz giriş-çıkışı yapıp, yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliden 28'i yakalandı. Şüphelilerin 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulurken hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.

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Gaziantep merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizleri usulsüz şekilde yurt dışına çıkaran ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda 34 şüpheliden 28'i gözaltına alındı, diğer 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

13 MİLYAR TL HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ve söz konusu şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına ise el konuldu.

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BAKAN GÜRLEK OPERASYONLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Operasyona ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi."

Bakan Gürlek, "Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep
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