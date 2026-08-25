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Antalya'da denize atık su karıştı! Rengi değişti kötü koku oluştu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Eski Lara Caddesi sahilinde denize atık su karıştı. Denizin rengi sızıntı sonrası değişirken olayın sebebinin basma hattının kaynak noktasında yırtılma olduğu belirtildi.

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Antalya'nın Eski Lara Caddesi sahilinde, atık suyun denize karışması ile suyun rengi değişti, bölgede kötü koku oluştu. ASAT, TM4 Atıksu Terfi Merkezi'nin basma hattının kaynak noktasında yırtılma yaşandığı ve müdahalenin devam ettiğini duyurdu.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi sahilinde, Bambus Plajı yakınlarında sabah saatlerinden itibaren atık su denize karıştı. Kayalık kıyıdan açığa doğru yayılan sarımsı akıntı, turkuaz renkli suda belirgin renk değişimine sebep oldu. Bölgede kötü koku oluşurken, akıntının denizdeki yayılımı havadan gerçekleştirilen çekimlerle de kaydedildi.

Antalyada denize atık su karıştı! Rengi değişti kötü koku oluştu
Başlık ResmiAntalyada denize atık su karıştı! Rengi değişti kötü koku oluştu

HATTIN KAYNAK NOKTASINDA YIRTILMA TESPİT EDİLDİ

Olayın sonrasında bölgede çalışma yapan Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos saat 04.00 civarında TM4 Atıksu Terfi Merkezi'nin DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak noktasında yırtılma yaşandığını duyurdu. Arızanın SCADA sistemi üstünden hemen belirlendiği, teknik ekibin saat 04.15'te tesise ulaşarak müdahale çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Vana haznesinde ölçülen yüksek HS ve CH seviyeleri sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak ortamın havalandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Hâlihazırda tesis, vidanjörler marifetiyle kontrollü şekilde boşaltılmaktadır. Onarım için gerekli ekip, ekipman ve teknik hazırlıklar tamamlanmış olup boşaltma işleminin ardından onarım çalışmalarına derhâl başlanacaktır. Çalışmalar kesintisiz sürdürülecek; aksaklık en kısa sürede giderilerek hat yeniden hizmete alınacaktır" denildi.

Antalyada denize atık su karıştı! Rengi değişti kötü koku oluştu
Başlık ResmiAntalyada denize atık su karıştı! Rengi değişti kötü koku oluştu

"BU SORUNU SÜREKLİ YAŞIYORUZ"

Akıntının denize ulaştığı yerin önünde yer alan kafede görev yapan Filiz Yorgancı, bölgede benzer koku ve akıntıyla daha önce de karşılaştıklarını söyleyerek, "Sabah saat 08.30 sıralarında çalışmalarımız başlıyor, kahvaltı programlarımız oluyor. Bugün geldiğimizde yine çok kötü bir kokuyla karşılaştık. Yaklaşık 3-4 yıldır burada çalışıyorum ve bu sorunu sürekli yaşıyoruz. Sadece yazın değil, kışın da birkaç yağmurun ardından aynı durumla karşılaşıyoruz. Gerekli yerlere defalarca bildirimde bulunduk ancak sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çünkü misafirlerimiz ve müşterilerimiz kokudan rahatsız olup buradan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Akıntının önceki olaylara göre daha uzun sürdüğünü söyleyen Yorgancı, şunları söyledi:

"Genellikle gece saatlerinde daha yoğun şekilde akıntı olduğu söyleniyor. Sabah geldiğimizde denizin renginden zaten durumu anlayabiliyoruz. Önceden birkaç saat içerisinde kayboluyordu ancak bugün sabah saatlerinden itibaren devam etmesi çok kötü. İnsanlar denizde yüzüyordu, parktan da 'Gelmeyin' diye uyarılar yapılıyordu. Bu durumdan çok rahatsızız. Defalarca haber verilmesine ve ilgili yerlere bildirilmesine rağmen kaynağının neresi olduğunu biz de bilmiyoruz."

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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