Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 24 ilde 660 muhtelif arsayı müzayede yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Açık artırma yoluyla satılacak olan arsalar 24 ay vade ya da peşin olarak alınabilecek. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Peki, arsalar için müzayedeler (açık artırmalar) ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 muhtelif arsanın satışa çıkarılacağını açıkladı. Açık artırma yoluyla satılacak olan arsalar 24 ay vade ya da peşin olarak alınabilecek. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Müzayedeler 2-3-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan arsaların yer aldığı iller de Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van, Yalova olarak açıklandı.

İLLERE GÖRE ARSA SAYILARI

Adana: 1

Ankara: 122

Antalya: 72

Aydın: 25

Balıkesir: 126

Batman: 17

Çanakkale: 10

Diyarbakır: 1

Edirne: 1

Elazığ: 2

Erzincan: 26

Eskişehir: 19

İstanbul: 38

İzmir: 62

Kayseri: 5

Kırklareli: 5

Kocaeli: 3

Mardin: 1

Mersin: 17

Muğla: 14

Samsun: 88

Şırnak: 1

Van: 2

Yalova: 2

24 ilde 660 arsayı satışa çıkarıyor... Müzayedeler (açık artırmalar) ne zaman, hangi illerde yapılacak?

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

2 Eylül Çarşamba günü saat 10:30’da Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.

3 Eylül Perşembe günü saat 10:30’da Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.

4 Eylül Cuma günü saat 10:30’da, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

2 Eylül Çarşamba günü saat 10:30’da Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.

3 Eylül Perşembe günü saat 10:30’da Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.

4 Eylül Cuma günü saat 10:30’da, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri illerindeki arsalar için müzayede düzenlenecek.

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