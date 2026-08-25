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Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı

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Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan “Çiçek Abbas”, “Davaro” ve “Mavi Mavi” gibi filmlerde rol alan Pembe Mutlu, bir döneme güzelliği ve oyunculuğuyla damga vurdu. Özellikle 1980’li yıllarda Türk sinemasının aranan kadın oyuncuları arasında yer alan Mutlu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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Bir dönemin sevilen oyuncuları arasında gösterilen 71 yaşındaki Pembe Mutlu’nun yıllar sonraki görüntüsü ortaya çıktı. Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen ve magazin dünyasından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, son haliyle yeniden gündeme geldi.

Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı
Başlık ResmiYeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı

YEŞİLÇAM’IN ARANAN İSİMLERİ ARASINDAYDI

Gerçek adı Pembe Gül olan Pembe Mutlu, 1955 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Baba tarafından Giresunlu olduğu bilinen oyuncu, çeşitli dergilere verdiği pozların ardından yapımcıların dikkatini çekti. 1980’li yıllarda Yeşilçam’a adım atan Mutlu, kısa sürede dönemin tanınan oyuncuları arasında yerini aldı.

Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı
Başlık ResmiYeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı

Yaklaşık 12 yıllık sinema kariyeri boyunca çok sayıda yapımda rol alan Pembe Mutlu, dönemin önemli yönetmenleri ve oyuncularıyla çalışma fırsatı buldu. Özellikle “Çiçek Abbas” filminde oynadığı karakterle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi.

“Davaro” ve “Mavi Mavi” gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, dönemin sinema seyircisinin yakından tanıdığı isimler arasında yer aldı.

Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı
Başlık ResmiYeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı

SİNEMA KARİYERİNİ NOKTALADI

Yıllar boyunca çok sayıda filmde kamera karşısına geçen Mutlu, daha sonra sinema kariyerini noktalayarak kamuoyundan uzaklaşmayı tercih etti. Uzun süredir ekranlarda ve magazin gündeminde yer almayan oyuncu, zaman zaman eski görüntüleriyle sosyal medyada yer aldı.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Yeşilçam kariyerinin ardından sinemadan tamamen uzaklaşan Pembe Mutlu, yıllardır kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Oyuncunun son görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Yeşilçam dönemine ait eski fotoğrafları da yeniden gündeme geldi.

Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı
Başlık ResmiYeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı

Aradan geçen yılların ardından Pembe Mutlu’nun son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncuyu tanımakta zorlandıklarını ifade etti.

Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı
Başlık ResmiYeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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