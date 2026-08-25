Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut’un iddiası kan dondurdu. Avukat Karabulut Rojin’in otopsisinde midesinde ölümcül kas gevşetici Rocuronium ve Ornidazole ilaçlarının tespit edildiğini açıkladı. Karabulut “Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır. Bu adli veriler Rojin’in mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır” dedi.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyanın avukatı Abdurrahman Karabulut, korkunç bir iddiada bulundu. Van’da cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı.

OTOPSİ SONUCUNU AÇIKLADI

Dosyada daha önce Rojin'in kıyıya vuran cansız bedeninin üzerindeki kıyafetler için DNA incelemesi yapılmadığını duyuran Avukat Karabulut, bu kez çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

MİDESİNDE İKİ İLAÇ VAR

Karabulut, Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesinin sonuçlarını paylaştı. Karabulut, otopside Rojin’in iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildiğini duyurdu.

Rojin Kabaiş

‘ÖLÜMCÜL KAS GEVŞETİCİ’ İDDİASI

“Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir” diye belirten Karabulut, şüpheleri başka bir yöne çekti.

Rojin Kabaiş’in avukatından kan donduran iddia! Otopsi sonucunu kanıt gösterdi: ‘İlaçla felç edilerek katledildi’

“FELÇ EDİLEREK KATLEDİLDİĞİNİ KANITLAR”

Karabulut “Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır. Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır” dedi.

“DNA İNCELENMEDİ” DEMİŞTİ

Avukat Abdurrahman Karabulut, kısa süre önce de Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını öne sürerek, resmi talepte bulunduklarını açıklamıştı.

Karabulut “Rojin'in kıyıya vuran bedeninin üzerindeki kıyafetler için DNA incelemesi yapılmaması kabul edilebilir bir şey değil. Meslektaşlarımızın bu yönde talebi üzerine Adli Tıp kurumunun DNA incelemesi yapmadığını tespit ettik. Adli emanette bulunan Rojin'e ait kıyafetler üzerindeki DNA incelemesini yapılmasını talep ettik” demişti.

“FELÇ EDİLEREK KATLEDİLDİĞİNİ KANITLAR”

Karabulut “Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır. Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır” dedi.

Rojin Kabaiş’in avukatından kan donduran iddia! Otopsi sonucunu kanıt gösterdi: ‘İlaçla felç edilerek katledildi’

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya gelmişti.

Bakan Gürlek, “Rojin, hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Rojin kardeşimiz hayatının baharında gencecik kızcağızken, tam olay belli değil cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu, savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabi bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım” demişti.

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