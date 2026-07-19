Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyanın avukatı Abdurrahman Karabulut, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Karabulut, “Kabul edilebilir bir şey değil” diyerek, Rojin'in kıyıya vuran cansız bedeninin üzerindeki kıyafetler için DNA incelemesi yapılmadığını duyurdu. Karabulut, DNA incelemesi için talepte bulunduklarını belirtti.

Van’da cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı.

"DNA İNCELEMESİ YAPILMADI"

Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından soruşturmaya dair bir paylaşım yaptı. Avukat Karabulut, Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını öne sürerek, resmi talepte bulunduklarını açıkladı.

Büyük ihmal iddiası! Rojin Kabaişin kıyafetlerindeki DNA incelenmedi mi? Kabul edilebilir bir şey değil

Avukat Karabulut, soruşturmanın ilk aşamasında zamanında araştırılmayan birçok hususun ilerleyen süreçte delillerin kararmasına neden olduğunun altını çizdi.

Rojin Kabaiş

“KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”

Karabulut “Rojin'in kıyıya vuran bedeninin üzerindeki kıyafetler için DNA incelemesi yapılmaması kabul edilebilir bir şey değil. Meslektaşlarımızın bu yönde talebi üzerine Adli Tıp kurumunun DNA incelemesi yapmadığını tespit ettik. Adli emanette bulunan Rojin'e ait kıyafetler üzerindeki DNA incelemesini yapılmasını talep ettik” dedi.

Büyük ihmal iddiası! Rojin Kabaişin kıyafetlerindeki DNA incelenmedi mi? Kabul edilebilir bir şey değil

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken, DNA incelemesi talebiyle ilgili yetkili kurumlardan gelecek değerlendirme bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te, Van'da kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek çıktı. Cansız bedeni 18 gün sonra Van Molla Kasım köyünde göl kenarında bulundu. Otopside Rojin’in suda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Ailenin cinayet şüphesi üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yeninden başlatıldı.

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