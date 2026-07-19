Premier Lig'e yükselmenin ardından Hull City'de yeni dönem başladı. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, akademiyi şehir merkezine taşımayı ve tesisleri modernize etmeyi hedeflediklerini açıklarken, önceliklerinin Premier Lig'de kalıcı bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig'e yükselerek önemli bir ekonomik güce kavuşan Hull City'de yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, hem sportif başarıyı kalıcı hale getirecek hem de altyapıyı güçlendirecek projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sarı-siyahlı kulüpte öncelik Premier Lig'de kalıcı olmak olurken, akademi yapılanmasında da köklü değişiklikler planlanıyor.

Acun Ilıcalı

PREMIER LİG HULL CITY'YE DEV GELİR SAĞLAYACAK

Hull Daily Mail'in haberine göre, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle birlikte kulübün önümüzdeki üç yıl içinde 200 milyon sterlinin üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor. Eğer İngiliz ekibi Premier Lig'de kalıcılık sağlayabilirse, bu rakamın 350 milyon sterlini aşabileceği ifade ediliyor.

Kulübün elde edeceği bu ekonomik güçle birlikte hem kadro kalitesinin artırılması hem de altyapıya yönelik yatırımların hız kazanması planlanıyor.

Acun Ilıcalı

AKADEMİ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Hull City yönetimi, son yıllarda Cottingham'daki antrenman tesislerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirirken, Premier Lig hazırlıkları kapsamında bu yaz da yeni çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.

Kulübün uzun vadeli hedefleri arasında A takım ile akademinin birlikte kullanabileceği modern bir tesis inşa etmek bulunuyor. Ayrıca mevcut durumda Bishop Burton College ile ortak kullanılan akademi tesislerinin şehir merkezine, MKM Stadı'na daha yakın bir bölgeye taşınması da planlanıyor.

Bu hamlenin, genç oyuncuların gelişim sürecini hızlandırması ve kulübün altyapı organizasyonunu daha verimli hale getirmesi hedefleniyor.

Acun Ilıcalı

ACUN ILICALI: YALNIZCA İKİ AYIMIZ VAR

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, akademi projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek süreci mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Premier Lig'e yükselmemizin ardından yeni sezon için yalnızca iki ayımız var. Hemen hızlı adımlar atmamız mümkün değil. Ancak planlarımız var. Akademi konusunda mümkün olduğunca hızlı hareket edeceğiz çünkü birçok nedenden dolayı onların şehir içinde olmasını istiyorum."

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