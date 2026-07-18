Fenerbahçe tarafından locası iptal edilen eski asbaşkan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Loca sözleşmesinin hukuki dayanak olmadan feshedildiğini savunan Ilıcalı, hukuki süreç başlatacağını açıklarken, Aziz Yıldırım'ı hedef aldı. İkili, Fenerbahçe'nin 2024 seçimlerinde karşılıklı sert söylemleriyle dikkat çekmiş ve mahkemelik olmuşlardı.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulüp tarafından locasının iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabından sert ifadeler içeren bir açıklama yayımladı. Ilıcalı, loca sözleşmesinin hukuki bir dayanak olmadan feshedildiğini savunurken, açıklamasında eski başkan Aziz Yıldırım'a yönelik dikkat çeken göndermelerde de bulundu.

Acun Ilıcalı

SERT MESAJLAR VERDİ

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada loca sözleşmesini yıllar önce kulübe destek olmak amacıyla peşin olarak ödediğini belirterek, alınan kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır."

Acun Ilıcalı

AZİZ YILDIRIM'A DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Ilıcalı'nın açıklamasında yer alan, "Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan..." ifadeleri, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi.

Eski yönetici ayrıca, kulüp yönetiminin aldığı kararın kişisel hesaplaşmaların sonucu olduğunu savunarak hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Aziz Yıldırım

LOCA NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fenerbahçe yönetimi, Chobani Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'nın kullanımında bulunan locanın iptal edildiğini duyurdu. Kulüp yetkilileri, söz konusu locanın stadın orta noktasında yer aldığını ve bundan sonra "Başkanlık Locası" olarak kullanılacağını belirtti.

Yapılan bilgilendirmeye göre loca, yalnızca mevcut başkanın değil, ilerleyen dönemlerde görev yapacak Fenerbahçe başkanlarının da kullanımına tahsis edilecek. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın, kulübe destek olmak amacıyla söz konusu locanın ücretini daha önce üç yıllık peşin olarak ödediği öğrenilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası