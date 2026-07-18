ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Messi, Ronaldo ve Kane’e övgüler yağdırırken, İngiltere’nin taktik hatasını eleştirdi. Messi’nin dehasını kendisinin fark ettiğini söyleyen Trump, "Üzerinde sıkı bir markaj vardı ve birdenbire sağ taraftaydı. Ben bunu fark ettim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası dev finali öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane’i öven Trump, yarı finalde elenen İngiltere'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'i taktiksel hata yapmakla suçladı.

Trumptan Dünya Kupası öncesi bombardıman: Messi’yi ben fark ettim, İngiltere hata yaptı

"MESSİ’NİN ÜZERİNDE SIKI BİR MARKAJ VARDI, BUNU BEN FARK ETTİM"

New York’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Donald Trump, futbol dünyasına olan ilgisini dile getirerek Arjantin'in yarı finalde İngiltere'yi elediği maçtaki Lionel Messi performansına hayran kaldığına değindi. Messi'nin Enzo Fernandez'e yaptığı asisti "mükemmelliğe çeyrek inç kadar yakın" olarak nitelendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Spordan anlarım ve futboldan da biraz anlarım, ama Messi’yi izledim ve üzerine sıkı bir markaj vardı… Ve birdenbire sağ tarafta duruyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ben bunu fark ettim. Kimse bundan abs etmedi. Ben fark ettim işte. Messi’nin yaptığı o pası izledim. Harika bir oyuncu tarafından sıkı bir şekilde markaj altındaydı, sonra sağa doğru hareket etti ve diğer oyuncu orada öylece duruyordu. Topa vurdu. Bence mükemmelliğe çeyrek inç kadar yakındı. Ve maç da o anda bitti. Muhteşemdi."

Trumptan Dünya Kupası öncesi bombardıman: Messi’yi ben fark ettim, İngiltere hata yaptı

"RONALDO HARİKA BİR İNSAN, KANE'İ DEFANSA ÇEKEREK HATA YAPTILAR"

Açıklamalarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve İngiliz golcü Harry Kane'e de ayrı bir parantez açan Trump,oyuncuların doğuştan gelen ekstra bir yeteneğe sahip olduklarına dikkat çekti. Ronaldo’yu yıllar içinde tanıma fırsatı bulduğunu ve kendisinin "harika bir adam ve oyuncu" olduğunu söyleyen ABD Başkanı, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in Harry Kane hamlesini yerden yere vurdu:

"İngiltere’de birlikte golf oynadığım harika bir oyuncu var, bunu biliyorsunuz, değil mi? Harry Kane, gerçekten muhteşem bir oyuncu. Onu defans oyuncusu olarak oynatmakla belki de bir hata yaptılar. Öne geçtiler ve en iyi oyuncularını alıp onu defansa koydular."

FİNAL KAPIDA: SON ŞAMPİYON, AVRUPA ŞAMPİYONUNA KARŞI

İngiltere'yi geriden gelerek uzatmalarda 2-1 mağlup eden son şampiyon Arjantin ile Fransa'yı 2-0'la geçen Avrupa şampiyonu İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde yaptığı iki asistle turnuvanın gol ve asist yükünü sırtlayan Lionel Messi, turnuvadaki Altın Ayakkabı yarışında Fransız yıldız Kylian Mbappé’yi geride bırakarak lider konumda bulunuyor.

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