2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi eleyerek finale yükselen Arjantin Milli Takımı'nın, maç sonrası Falkland Adaları (Malvinas) ile ilgili açtığı pankart uluslararası krize dönüştü. FIFA'nın disiplin soruşturması başlatabileceği belirtilirken, Beyaz Saray'dan Arjantinli futbolculara ifade özgürlüğü vurgusuyla destek geldi.

Arjantin Milli Takımı oyuncuları, İngiltere'yi mağlup ettikleri Dünya Kupası yarı finalinin ardından kutlamalar sırasında üzerinde "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinas/Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankart açtı.

Söz konusu görüntüler kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, FIFA'nın siyasi mesajlara ilişkin disiplin kurallarının ihlal edilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Arjantinli oyuncuların açtığı pankart

BEYAZ SARAY: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARI VAR

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası kapsamında Beyaz Saray FIFA Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani, düzenlediği basın toplantısında Arjantinli futbolcuların pankartıyla ilgili soruya cevap verdi.

Giuliani, ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi'ne (First Amendment) atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade özgürlüğüne inanıyoruz. Oyuncuların bu açıklamaları yapma fırsatı ve hakkı vardı." Bu açıklama, tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.

Beyaz Saray

İNGİLTERE'DEN FIFA'YA ÇAĞRI

İngiltere Başbakanlık Ofisi (10 Numara), FIFA'nın olayı incelemesi gerektiğini belirtti. Başbakanlık Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası bizim olmayabilir ancak Falkland Adaları kesinlikle bizimdir. Falkland Adaları'na olan bağlılığımız hiçbir zaman değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti, olası yaptırımların FIFA'nın yetkisinde olduğunu belirtirken, dünya futbolunun yönetim organının konuyu soruşturması gerektiği görüşünü yineledi.

İngiltere

FALKLAND ADALARI YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Falkland Adaları yönetimi de pankart nedeniyle "hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak şaşırmadıklarını" açıkladı.

Yapılan açıklamada, FIFA'nın kendi kuralları doğrultusunda bu tür davranışlara yaptırım uygulaması beklendiği belirtilerek, "Siyasetin spora taşınmasını istemiyoruz. Adaların ve halkının İngiltere-Arjantin rekabetinde siyasi malzeme yapılmasını da doğru bulmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Falkland Adaları yönetimi

EGEMENLİK TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Güney Atlantik'te bulunan Falkland Adaları, Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprağı olarak yönetiliyor. Ancak Arjantin, adalar üzerinde egemenlik iddiasını sürdürüyor ve adaları "Islas Malvinas" olarak adlandırıyor. 2013 yılında adalarda düzenlenen referandumda seçmenlerin yüzde 99,8'i Birleşik Krallık'a bağlı kalma yönünde oy kullanmıştı.

Falkland Adaları

ARJANTİN CEPHESİNDEN DESTEK

Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel de yarı final galibiyetinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Bu sadece sıradan bir maç değildi. Malvinas Arjantin'indir. Stadyuma pankart sokmamızı engellediler ama onu kanımızda ve kalbimizde taşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Arjantinli futbolcuların, son 16 turunda Mısır'ı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından da Malvinas, Diego Maradona ve Lionel Messi'ye atıfta bulunan tezahüratlar yaptığı belirtildi.

Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel

1982 SAVAŞININ GÖLGESİ

Falkland Adaları üzerindeki anlaşmazlık, 1982 yılında iki ülke arasında 74 gün süren savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 255 İngiliz askeri, 649 Arjantin askeri ve üç Falkland Adaları sakini hayatını kaybetmiş, savaşın ardından Birleşik Krallık adaların kontrolünü yeniden sağlamıştı.

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