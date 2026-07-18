Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sebebiyle A Milli Takım forma satışları düşerken; Türk futbolseverlerin yeni tercihi Arjantin Milli Takımı ve Lionel Messi formaları oldu.

Eskişehir'de forma satışı sektöründe faaliyet gösteren Ömer Karanfil, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde forma satışlarında yaşanan hareketliliği ve taraftarların tercihlerini değerlendirdi

A Milli Takım'ın uzun bir aradan sonra turnuvaya katılmasının ülke genelinde büyük bir heyecan oluşturduğunu belirten Karanfil, turnuva öncesinde satışların zirve yaptığını ancak alınan sonuçların satışlara olumsuz yansıdığını ifade etti.

Ömer Karanfil

"FORMA SATIŞLARI GAYET İYİYDİ"

Turnuvanın başında beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çeken Ömer Karanfil, "24 yıl aradan sonra gelen katılım hepimizde büyük bir heyecan oluşturdu. Hem taraftar hem de oyuncu grubu olarak inançlıydık. Maçlar başlayana kadar olan süreçte forma satışları gayet iyiydi. Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlarımızın formaları yoğun talep gördü. İlk maça kadar onların formalarının satışlarını yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Ancak gruptan çıkamamamız ve turnuvaya erken veda etmek durumunda kalmamızla birlikte, milli takım formalarının satışında düşüş yaşandı" dedi.

A Milli Takım, 3 maç sonunda Dünya Kupası'na veda etti.

"GENELLİKLE MESSI FORMASI SATIYORUZ"

Türkiye'nin elenmesinin ardından futbolseverlerin favori ülkelere yöneldiğini belirten Karanfil, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, İspanya ve Lionel Messi önderliğindeki Arjantin formalarının satışlarının arttığını söyledi: Şu an vatandaşların ilk tercihi Arjantin forması oluyor ve genellikle Messi forması satıyoruz. Tüm takımlarda isim ve numara baskısı yapabiliyoruz ama şu an en çok Arjantin formasına 10 numara Messi baskısı yapıyoruz.

Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak.

Dünya Kupası sürecinde satılan formaların fiyatları hakkında da bilgi veren Ömer Karanfil, orijinal formaların 6 bin TL civarında, replika formaların ise 750 TL'den alıcı bulduğunu belirtti.

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