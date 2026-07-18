2026 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için ABD'de bulunan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda hem final karşılaşmasını hem de Hull City'nin Premier Lig serüvenini değerlendirdi. A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesine de değinen Ilıcalı, Türk futbolu adına büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde değerlendirmelerde bulundu. ABD'de oynanacak İspanya-Arjantin finali öncesi favorisini açıklayan Ilıcalı, kağıt üzerinde İspanya'nın önde olduğunu belirtirken, gönlünün Arjantin'den yana olduğunu söyledi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı

FİNAL TAHMİNİNİ AÇIKLADI

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak İspanya-Arjantin finaline ilişkin görüşlerini paylaşan Ilıcalı, mücadelede gollü bir senaryo beklediğini dile getirdi.

"Arjantin'in inanmışlığı, takım olması önemli. Toplara girişleri bile farklı. Final beklenenin dışında biraz gollü geçecek gibi hissediyorum. Yani karşılıklı goller olabileceğini düşünüyorum. İspanya ağır favori ama gönlüm ne olursa olsun Arjantin'den yana. Sanki uzatmalara gidecek gibi hissediyorum."

Arjantin Milli Takımı ve Lionel Messi

KATAR 2022 FİNALİNİ HATIRLATTI

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın unutulmaz bir organizasyon olduğunu vurgulayan Ilıcalı, o turnuvadaki finalin futbol tarihine geçtiğini söyledi.

"Katar'daki turnuvayı çok beğenmiştim. Katar'daki final belki de dünyanın en iyi finaliydi. Şimdiye kadarki en iyi 3-4 maçtan birisiydi. Onun dışında yine Katar'daki Arjantin-Hollanda maçı çok iyiydi. Bu seneye bakarsak yine Arjantin'in iki tane maçı efsane oldu; Mısır maçı ve İngiltere maçı. Yani İspanya'nın oynadığı futbol mükemmel. Ben yarı finalleri canlı seyrettim. Hem İspanya hem de Arjantin finale çıkmayı hak etti."

Arjantin Milli Takımı ve Lionel Messi

"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM BİR GÜNDÜ"

Hull City'nin son iki sezonda yaşadığı büyük değişime de değinen Ilıcalı, kulübe daha fazla zaman ayırmasının başarıda önemli rol oynadığını belirtti.

"Sonuçta işinizin başında durmanız gerekiyor. Her işin kuralı budur zaten. Medyada da aynı şeyi yaşamıştım, futbolda da öyle. Enerjimi verdim, her şeyimi verdim. Mükemmel bir taraftarımız var. Gerçekten İngiltere'nin bana göre en kendine has taraftarı. Holiganımız yok. Taraftarlara baktığınızda içiniz açılıyor. Onları her gördüğümde mutlu oluyorum. Wembley'deki finalde 40 bin taraftarımız vardı. O muhteşem günü beraber yaşadık. Finali çok mutlu sonla biten, işin içinde gerilimin, heyecanın, bana göre maceranın olduğu bir sezon oldu. Final o kadar güzeldi ki hayatım boyunca unutmayacağım bir gündü."

Hull City

"PREMİER LİG'DE İLK MAÇIMIZ MANCHESTER UNITED'LA"

Premier Lig'deki kulüp sahiplerinden farklı bir bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Ilıcalı, yeni sezon hedeflerine de değindi.

"Onlara göre çok farklı olduğum kesin. Bir kere ben Türk'üm, öyle bir farkım var. Onun dışında, riski seven bir yapım var. İnandığım şeyi çok zorlayan bir yapım var. O yüzden Allah çok şey nasip etti bana. Bu sene de tabii ki takıma konsantre olacağım. Premier Lig'de ilk maçımız Manchester United'la. Mücadeleye oradan başlıyoruz. İyi bir rakip."

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı

TARAFTARLA İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Hull City taraftarıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden Ilıcalı, kulüpte aile ortamı oluşturduklarını söyledi.

"Benim farklı bir sistemim var. Genelde taraftarla, futbolcuyla hep beraber birleşip bir aile olup pozitiflikten beslenen birisiyim. Yani şu anda benim olduğum ortamda o kadar çok pozitiflik var ki futbolcularımız pırıl pırıl, hocamız, çok çok iyi bir karakter, taraftarımız mükemmel. Bu kadar güzellikten de güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ben de elimden geldiğince her şeyimi veriyorum. Taraftarla diyaloğumuz çok farklı. Onları Türkiye'ye davet ediyorum. Gittiğim zaman evlerinde ağırlıyorlar beni. Defalarca evlerinde yemek yemişliğim vardır. Mükemmel bir diyalog bu. Hep söylüyorum, dünyanın en güzel ülkelerinden birisi hatta bana göre en güzel Türkiye. İngiltere'nin de en güzel şehri Hull. Hull City çatısı altında birleştik. Büyük bir birliktelik, büyük bir güç birliği görüyoruz."

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ve taraftarlar

JAKIROVIC'E ESPRİLİ MESAJ

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in, Premier Lig'e yükselmelerinin ardından yaptığı açıklamaya da değinen Ilıcalı, teknik adamına esprili bir göndermede bulundu.

"Çok güzel bir söz. Gerçekten hocamız çok zekidir, güzel sözler söylüyor. Ben de hocamıza bir mesaj vereyim; bu sene ligde tutarsa iyi olur."

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ve Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic

MİLLİ TAKIM İÇİN "BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI" YORUMU

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesini değerlendiren Acun Ilıcalı, yaşanan başarısızlığın kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

"Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ama futbolda bunlar var. Takımların yarısı hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim takımımız açısından belki biraz erken veda oldu, gruptan çıkmalıydık ama başka takımların da başına gelen sonuçlar bunlar. Brezilya, 2014'te kendi ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda 7 gol yiyerek elendi. Futbolda bunlar var. Ben futbolcular adına çok üzüldüm, çok hayal kurmuşlardı. Bu kadar uzun süre sonra başarısız oldukları için ne kadar üzüldüklerini tahmin ediyorum ama en çok da halkımız için üzüldüm. Hep beraber biz de kahrolduk. Ama kader böyleymiş diyelim. Genç takımımız, ilerisi için ümidimiz var."

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