Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavları için süreç devam ediyor. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav duyurusuna göre Açık Öğretim Kurumları yazılı sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenebilecek.

AÖL 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanıyor. Birinci oturum 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştiriliyor. Sınavların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve MEB takviminde belirtilen tarihte sonuçlar erişime açılacak.

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sonuçlarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç ekranında ders bazında başarı bilgileri yer alacak.

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