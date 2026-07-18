Erzincan'da şeker pancarı tarlalarında çalışan kadınlar, 35-40 dereceyi bulan kavurucu sıcakta sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar çapa yapıyor. Günlük yaklaşık 1.000 lira yevmiye kazanan emekçi kadınlar, hem üretime hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Erzincan'da şeker pancarı tarlalarında çalışan kadın tarım işçileri, 35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta mesai yapıyor. Kadın işçiler, her gün sabah 06.00-07.00 saatlerinde tarlalara gelerek hasat öncesi bakım çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNLÜK YEVMİYE 1.000 LİRA

Şapka ve uzun giysilerle güneşten korunmaya çalışan işçiler, çoğunlukla dizlerinin üzerinde saatlerce çapa yaparak pancarların gelişimine katkı sunuyor. Gün boyu süren mesainin ardından yaklaşık 1.000 lira yevmiye alan kadınlar, aile ekonomisine destek oluyor.

Günlük 1.000 lira kazanmak için 40 derece sıcakta çalışıyorlar

YOĞUN EMEK HARCIYORLAR

Tarlada çalışan kadın işçilerden biri, sıcak hava koşullarına rağmen üretimi sürdürdüklerini belirterek, "35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta pancar çapalıyoruz. Sabah saat 07.00'de işe başlıyor, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz." dedi.

Kadın işçileri organize ederek tarlalara ulaşmalarını sağlayan ve ekip arasında "çavuş" olarak bilinen Selver ise şeker pancarı üretiminin yoğun emek gerektirdiğini söyledi.

Hasadın eylül sonu ile ekim aylarında yapıldığını ifade eden Selver, "Toprak emek ister. Biz de emektar kadınlar olarak bundan gurur duyuyoruz. 35-40 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Alnımızın teri toprağa düşüyor ve bu durumdan memnunuz." diye konuştu.

Günlük 1.000 lira kazanmak için 40 derece sıcakta çalışıyorlar

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