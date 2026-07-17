Yüksek faiz oranları nedeniyle alternatif finansman modellerine yönelen vatandaşların tercihi tasarruf finansman sistemi olmaya devam ediyor. Artan taleple birlikte şirketler de farklı vade ve teslim seçenekleri sunarken, 1 milyon TL finansman için hazırlanan örnek ödeme planını mercek altına aldık. Peki aylık taksit ne kadar? Teslimat hangi ayda yapılıyor? İşte tüm detaylar...

Yüksek faiz oranlarının kredi maliyetlerini artırması, vatandaşları faizsiz finansman modellerine yönlendiriyor. Son dönemde ilginin arttığı tasarruf finansman sisteminde şirketler de farklı kampanyalar ve ödeme planlarıyla rekabetini sürdürüyor. Artan rekabetle birlikte şirketler, farklı vade ve teslim seçenekleri sunarak daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Vatandaşlar da en çok aylık taksit tutarını, teslim tarihini ve organizasyon ücretlerini araştırıyor. Biz de sizler için 1 milyon TL finansmana ilişkin örnek bir ödeme planını inceledik.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM 250 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödemesi ne kadar? İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı

TESLİMAT SÜRESİNE BDDK AYARI!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ay başında yürürlüğe aldığı düzenlemeyle tasarruf finansman sektöründe erken teslim şartları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı. Erken teslim hakkından yararlanabilmek için gerekli asgari ödeme oranı ise yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Ayrıca ödeme planlarında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olamayacağı hüküm altına alındı.

Faizsiz 1 milyon TL! İşte teslimat süresi ve aylık taksit tutarı

1 MİLYON TL FİNANSMANDA AYLIK TAKSİT TUTARI

İncelediğimiz örnek modelde 1 milyon TL finansman için 24 ay vade uygulanıyor. Organizasyon ücreti yüzde 8,5 olarak hesaplanırken, sisteme sıfır peşinatla katılım sağlanabiliyor. Bu modelde katılımcı, finansmandan yararlanabilmek için tek seferlik 85 bin TL organizasyon ücreti ödüyor. Aylık taksit tutarı ise 41 bin 667 TL olarak hesaplanıyor.

TESLİMAT HANGİ AYDA YAPILIYOR?

Tasarruf finansman sisteminde teslim tarihi, seçilen organizasyon modeli ve yürürlükteki mevzuata göre belirleniyor.

İncelediğimiz örnek ödeme planında teslimat, katılımcının finansman tutarının yüzde 45'ine ulaşacak ödemeyi tamamlamasının ardından gerçekleştiriliyor. Aylık 41 bin 667 TL taksit ödenen bu modelde teslimat 12'nci ayda yapılıyor. 12 ay sonunda ödenen toplam tutar yaklaşık 500 bin TL'ye ulaştığı için, BDDK'nın belirlediği yüzde 45'lik asgari ödeme şartı da karşılanmış oluyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Finansman tutarı 1.000.000 TL Vade 24 ay Organizasyon ücreti %8,5 (85.000 TL) Peşinat Yok Aylık taksit 41.667 TL Teslim tarihi 12. ay Teslimata kadar ödenen tutar Yaklaşık 500.000 TL Mevzuattaki asgari ödeme şartı %45 (450.000 TL)

Not: Organizasyon ücreti, teslim modeli ve ödeme planları tasarruf finansman şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Bu haberde yer alan veriler, 24 ay vadeli 1 milyon TL finansman için hazırlanmış örnek bir ödeme planına dayanmaktadır.