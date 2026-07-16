“Gayrimenkule yatırım yaparım” diyenlerin oranı %37,1 ile son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşırken, “Araba alırım” diyenler %3,3’te kaldı. Buna karşılık her iki yatırımda da reel anlamda fiyat düşüşü yaşanıyor. İstanbul’da ortalama 1 konut fiyatı ile sıfır kilometre Toyota Corolla otomobilin fiyatı kıyaslanarak çarpıcı bir analiz de yayımlandı. Araştırma ile yıllar içerisinde “1 konut, kaç Corolla” sorusuna da cevap verildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de tasarruf sahipleri altın başta olmak üzere finansal piyasa enstrümanları kadar konut ve otomobil yatırımına da ilgi gösteriyor.

TCMB tarafından açıklanan hane halkı anketinin haziran sonuçlarına göre “yatırım tercihleri” sorusuna “gayrimenkul” diyenlerin oranı %37,1 ile son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı. “Araba alırım” diyenler ise %3,3 gibi daha sınırlı bir düzeyde gerçekleşti.

Ancak rakamlar hem konutta hem de otomobilde nominal fiyat artışının devam ettiğini gösterse de reel anlamda farklı bir tablo sunuyor.

HER İKİSİNDE DE REEL KAYIP

Merkez banaksı tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,7 ve yıllık bazda yüzde 24,5 yükseldi. Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığına ise aynı dönemde yıllık reel kayıp %-6,1 olarak gerçekleşti.

BETAM tarafından açıklanan rapora göre ise ortalama satılık otomobil fiyatı mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,6, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,1 oranında arttı. Reel fiyatlardaki yıllık düşüş %-7,9 boyutuna ulaşırken, ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 175 bin TL oldu.

Konut mu araba mı? Şaşırtan ‘Corolla’ hesabı

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Yatırım tercihini konut ve arabada değerlendirenler için ise dikkat çeken bir analiz yayımlandı. “Gayrimenkul Okulu” tarafından paylaşılan analizde, İstanbul’da ortalama 1 konut fiyatı ile sıfır kilometre Toyota Corolla otomobilin fiyatı kıyaslanarak bir endeks oluşturuldu.

Analize göre Şubat 2018’de bir konutun fiyatı 3,6 Corolla’ya denk gelerek en yüksek seviyeye ulaştı.

Endeks en düşük seviyeye Şubat-Ağustos 2021 döneminde geriledi ve bu dönemde 1,8 Corolla bir konuta karşılık geldi.

Konut mu araba mı? Şaşırtan ‘Corolla’ hesabı

2,3 COROLLA, 1 KONUT…

Analize göre Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul'da ortalama bir konutun piyasa değeri ise 2,3 adet sıfır kilometre Toyota Corolla fiyatı ile eşitlendi. 2018’e göre 1 konut fiyatının yaklaşık 1 Corolla kadar ucuzladığı dikkat çekti.

Endeks son 5 yıllık süreçte 2023’te 3,1 ile zirve yaptı. Ardından 2024 ortalarından itibaren 2,1-2,45 bandında hareket etti.

SATIŞLAR GERİLEDİ

Bu arada konut satışları bu yılın ilk 5 ayında 569 bin 537 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs 2026 döneminde toplam konut satışları, yıllık bazda %-6,6 geriledi.

Otomobilde de benzer bir tablo öne çıktı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %-8,19 azalarak 558 bin 179 adet oldu.

Uzmanlar, Orta Doğu başta olmak üzere enflasyonist baskıların devam ettiğini belirterek, sıkı para politikasının korunduğunu, bunun da talep üzerinde baskı oluşturduğunu aktarıyor.