17 yıl sonra açılan Yazıcıoğlu dosyasında tutuklanan 19 şüphelinin ifadeleri şoke etti. Helikopterin enkazının olduğu bölgenin belirlendiğini söyleyen FETÖ'cü hainler, ekiplerin kasıtlı olarak olay yerine yönlendirilmediğini itiraf etti.

BERAT TEMİZ-GAMZE ERDOĞAN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’u tutuklandı. Başsavcılık tarafından 17 yıl sonra sil baştan açılan, Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBAT

Sivil Kaza Kırım ekibinde görevli olmamasına rağmen ekiple birlikte helikopterin enkazına giden ve helikopterdeki bazı parçaları söken Kenan Köksal'ın; HTS kayıtlarında, 15 Temmuz’da sıkıyönetim listesinde Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tuğgeneral İsmail Güneser ile iki kez görüştüğü ve 9 mahrem imamla irtibatlı olduğu belirlendi. Köksal, hakkındaki suçlamaları inkâr etti.

Adil Öksüz

FETÖ’YE AİT KİTAPTA PARMAK İZİ

Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ geçmişi ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyeliğinden tutuklanan Armağan’ın, 2010 yılından itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile 2012-2014 yılları arasında 152 defa iletişim kurduğu tespit edildi. Ayrıca Adil Öksüz’ün Sakarya’da kaldığı evde ele geçirilen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait bir kitabın iç sayfasında Armağan'ın eşi Şerife Armağan’ın parmak izine ulaşıldı.

Enkazı bulmuşlar ölmesini beklemişler! Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ'cülerin itirafları şoke etti

HAVA ŞARTLARINA BAĞLADILAR

Kaza Kırım Heyeti'nde görevli olan emekli Astsubay Bekir Çerikçi ise ifadesinde kazayı hava şartlarına bağladı. Çerikçi, “O hava şartlarında 100 uçuş yapılsa en az 99’unda benzer kaza yaşanması olasıdır” dedi. Alçak uçuş yapıp sonik patlama gerçekleştirerek helikopteri düşürdükleri iddia edilen pilotlar Ahmet Turan, Nihat Biçer, Tezcan Kaymaz ve Sedat Kılıçarslan da sonik patlama ile bir helikopteri düşürmenin teknik ve bilimsel olarak mümkün olmadığını öne sürerek helikopterin hava şartlarından dolayı düşmüş olabileceğini iddia etti.

İSTİHBARATÇI POLİSTEN İTİRAFLAR

O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya’nın ifadesinde ise dikkat çeken itiraflar yer aldı. Kaya; olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğunu ve Göksun Devlet Hastanesine götürüldüğünü iddia ederek arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına, hedef bölgenin başka yerlere kaydırılmasına neden olan sahte bilgi notunu, dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen’in emriyle gönderdiğini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu

KAZA YERİNE GİTMEMİŞLER

İsmail Kaya ifadesinde, şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra baz istasyonu sinyal verileri üzerinden 1.5 kilometrelik bir alanda kaza yerini doğru tespit ettiğini itiraf etti. Buna rağmen enkaza ancak üç gün sonra ulaşıldığını belirten Kaya, Uçar’ın sitem ederek, “Israrla benim bulduğum adrese gitmiyorlar” şeklinde konuştuğunu aktardı.

KAYIP CİHAZLAR RAPORDA YOK

Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu, emniyet ifadesinde helikopterin kayıp parçalarıyla ilgili itiraflarda bulundu. Enkazda yaptıkları ilk incelemede cihazların yerinde olduğunu, ancak daha sonra kaybolduğunu fark ettiklerini belirten Mumcuoğlu, "Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istemiştim ancak Feridun Seren, Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiğini beyan ederek bize 'Raporda yazmamıza gerek yok' demişti" ifadelerini kullandı.

Enkazı bulmuşlar ölmesini beklemişler! Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ'cülerin itirafları şoke etti

ISPARTA UÇAĞINI DA İNCELEMİŞ

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Kaza Kırım Heyeti Başkanı olan Feridun Seren'in, 30 Kasım 2007’de Isparta’da düşen ve içinde Türkiye’nin nükleer çalışmalarını yürüten 6 bilim insanının da bulunduğu 57 kişinin hayatını kaybettiği Atlasjet uçağı kazasında da Kaza Kırım ekibinin başında olduğu ortaya çıktı. Sahte tutanak hazırlamakla suçlanan Seren de ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

KİRLİ BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Kaza Kırım ekibinde yer alan ve düşen helikopterin başında fotoğrafı bulunan Mehmet Sevdim, emniyetteki ifadesinde; kaza yerinde ilk gün çektikleri fotoğraflar ile ikinci gün çektikleri fotoğrafları karşılaştırdıklarında bir cihazın yerinde olmadığını fark ettiklerini söyledi. Öte yandan Sevdim’in, FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Hakan Aydoğan, Hüseyin Taşdoğan ve Ekrem Can ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamındaki diğer sanıklar da emniyet ve savcılık ifadelerinde suçlamaları reddetti.

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