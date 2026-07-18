Haluk Levent’in AHBAP vurgununda gözaltılar ve mağdur sayısı artıyor. AHBAP hesabına milyonlarca lira para toplayan BaBaLa TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur da ‘şüpheli işlem’ ihbarının ardından gözaltına alındı.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ve ekibinin karıştığı yolsuzluklarla ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Kahramanmaraş depreminin ardından AHBAP için en az 30 milyon lira toplayan yayıncı Oğuzhan Uğur ile CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Kartaloğlu’nun da aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı. Bir bankacının “şüpheli işlem” ihbarı üzerine evinde gözaltına alınan Uğur’a yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği belirlendi. Uğur, o dönem BaBaLa TV ve sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrılarıyla bağışların AHBAP Derneğine gitmesine yol açtı. Uğur, AHBAP ile bağlantısının bulunmadığını söyledi. Ancak elde edilen deliller, ilişkilerin basit olmadığı yönünde derin şüpheler uyandırdı.

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BİRLİKTE ÇALIŞTIK DEMİŞTİ

Oğuzhan Uğur, Fatih Portakal’a konuk olduğu yayında “AHBAP’la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen AHBAP yetkililerine iletiliyor. Tek bir kuruşa değmeden köprü oluyoruz. Mesela yurt dışından birisi 2 milyon dolar para gönderdi. Amerika’dan çok para göndermek isteyen oluyor. IBAN durumu söz konusu değil orada. Bambaşka bir sistem bulmuş AHBAP yetkilileri. Onlarla iletişime sokuyoruz” açıklamasını yapmıştı. Uğur, “AHBAP’ın içinde de BaBaLa’dan arkadaşlarımız var. Bizim de aramızda AHBAP’tan arkadaşlarımız var” diye de ortak çalıştıklarını itiraf etmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde AHBAP’ın yurt dışından gelen paraları bildirmediği belirlenmişti.

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CHP ÜYESİNE GÖZALTI

Denetimlerini yaptığı AHBAP’ı temize çıkaran Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu da gözaltına alındı. Kartaloğlu, CHP Parti Meclisi üyesi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı çıktı. 6 Şubat 2023 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında AHBAP’ın hesaplarını incelediklerini belirten TÜRMOB dört gün önce “Yapılan sınırlı inceleme sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Algılara ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz” açıklamasını yaptı. Haluk Levent’in Ekrem İmamoğlu ile Antalya’da geçen yıllarda teknede fuhuş partisine katıldığı geçen hafta deşifre olmuştu. Bu bağlantılar “Denetlemelerde ahbap çavuş ilişkisi mi kuruldu” sorusunu beraberinde getirdi.

Emre Kartaloğlu

PEYNİRCİYİ YEMİŞLER

AHBAP’ın yurt genelinde çok sayıda iş adamını mağdur ettiği deşifre oldu. CHP’Li Buca Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Romega İnşaat Firma Sahibi Rıdvan Demir tutuklanmıştıı. Aynı zamanda peynir ticareti yapan Demir’in deprem döneminde AHBAP’a onlarca kamyon peynir gönderdiği ancak parasını alamadığı iddia ediliyor. Demir’in de İzmir’de 80 civarında esnafa milyonlarca lira borç taktığı konuşuluyor. Şehirde, üzerinde Haluk Levent’in imzasının bulunduğu milyonlarca liralık karşılıksız çekin dolaştığı öğrenildi.

BATAN GEMİNİN VİLLALARI

Haluk Levent’in Lüleburgaz’da bir alışveriş merkezini 400 milyon liraya almak istediği ancak 25 milyon lirasını verip kalanını ödemediği belirlenmişti. AVM’nin sahipleri mahkemeye başvurmuştu. Haluk Levent’in adamlarının Trakya’da bir müteahhitten senet karşılığı aldıkları 13-15 milyon liralık dört villayı dörder milyon liraya satıp nakde çevirmeye çalıştıkları, tapuların üzerinde de asistan Yeliz K’nin isminin yazdığı ortaya çıktı. Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın üzerine 2024-2026 yılları arasında 100 tapu kaydı yapıldığı tespit edilmişti.

İfadesine başvurulan Ethem Sancak’ın kuzeni Recep Sancak da AHBAP Derneği ile yaptıkları bağış sonrası tanıştıklarını, ilerleyen süreçte Haluk Levent’e milyonlarca dolarlık borç verdiğini, karşılığında gayrimenkul devri yapıldığını ve verilen iki çekin karşılıksız çıktığını söyledi.

BARAJ YALANINDAN DAVA AÇILMIŞTI

Oğuzhan Uğur, depremin ardından “Hatay’da baraj çatladı” yalanını yayarak arama kurtarma çalışmalarının durmasına sebep olmuştu. Bu yüzden hakkında dava açılmıştı. Hataylılar “Baraj patladı denilince mecburen yakınlarımızı canlı canlı enkaz altında bırakıp köyümüzü terk ettik, canlı kurtulma ihtimali olan insanlar kurtarılamadı. Barajımızda dört yıldır herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Patlama, sızıntı olmadı” diye tepki gösterdi.

AHBAPLAR 6,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİNİ İZAH EDEMEDİ: HESAPLARIMIZI HALUK KULLANIYORDU DEDİLER

Hakkında gözaltı kararı verilen Haluk Levent’in yardımcısı firari Alper Çelik noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık kupon yapıp bahis oynadığı belirlenmişti. Çelik’in kumarda kaybettiği paranın, derneğe yapılan bağışlar olduğu belirtiliyor.

Bu arada AHBAP soruşturmasında ifadesi alınan şüpheliler, Haluk Levent’in kendilerini kullandığını söyledi. Derneğin kurucularından iş adamı Emrah Gödeliner’in Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’a 375 milyon, asistanı Yeliz Kaya’ya 209 milyon, Avukat Ece Güner’e 47 milyon liralık para transferi yaptığı belirlendi. Hesap sahibinin gerçekte Haluk Levent olduğunu öne süren Gödeliner “Bu paraların nerede, nasıl kullanıldığını veya kimlere aktarıldığını bilmemekteyim” dedi.

Haluk Levent’in 28 yıllık şoförü Zafer Yay da “Kendisi bankalara borcundan dolayı sıkıntısının olduğunu belirterek paraların bazılarını benim hesabıma transfer ettirirdi. Onları onun istediği yerlere gönderirdim” dedi. Yay’ın Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ isimli firma ile 668 milyonluk işlem yaptığı belirlendi. Zafer Yay, “Meksa ünvanlı firma Haluk Levent’in yatırım yaptığı bir borsa firmasıdır. Bu sebeple para transferim olmuştur. Bu transferler, Haluk Levent’in yatırım paralarıdır” açıklamasını yaptı.

Şüpheli Alper Çelik’in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay’ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmişti.

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