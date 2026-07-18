20 Temmuz’da başlayacak adli tatile sayılı günler kala Yargıtay’a ulaşan dosyanın incelemesinin yeni adli yıla kalması bekleniyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığı iddiasıyla 21 Mayıs’ta verdiği mutlak butlan kararı 56 gün sonra dün, temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaştı. Dosyanın tetkikini Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yapacak. 20 Temmuz’da başlayacak adli tatile sayılı günler kala Yargıtay’a ulaşan dosyanın incelemesinin 1 Eylül sonrasına, yeni adli yıla kalması bekleniyor. Yasada, adli tatilde bakılacak davaların açıkça belirlendiğine, bu davanın adli tatilde görülebilecek temyiz incelemesi kapsamında yer almadığına dikkat çeken hukukçular, bundan dolayı Yargıtay’ın 1 Eylül’e kadar bu dosyayı incelemeyeceğini ifade ediyor.

Temyiz incelemesi eylül ayına kaldı! CHP'nin mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da

İKİ İHTİMAL BULUNUYOR

Hukukçulara göre Yargıtay’ın önünde iki seçenek bulunuyor. Yargıtay’ın, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onaması durumunda kurultay tamamen geçersiz sayılacak. Mahkemenin aldığı “karar kesinleşinceye kadar eski yönetimin tedbiren görevde kalması” yönündeki geçici tedbir kararı işlevini tamamlayacak ve ortadan kalkacak. Esastan onanan karar doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi artık geçici olarak değil, hukuki zorunluluk gereği kalıcı olarak yönetime gelecek. Bu durumda görev devrini alan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, partiyi yasal süreler içinde yeni bir genel başkan ve parti meclisi seçimi yapmak üzere kurultaya taşımakla yükümlü olacak.

İSTİNAF, KARARINDA DİRENEBİLİR

Yargıtay’ın, kurultay sürecinde mutlak butlan gerektirecek hukuka aykırılıklar veya usulsüzlükler olmadığına hükmederek kararı bozması hâlinde ise Özgür Özel ve yönetimi görevine geri dönecek. Ancak Yargıtay’ın bozma kararı vermesi hâlinde Bölge Adliye Mahkemesinin karara direnme ihtimali de bulunuyor. Mahkeme kararında direnirse dosya, bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun önüne gidecek. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vereceği karar ise kesin ve bağlayıcı olacak.

Temyiz incelemesi eylül ayına kaldı! CHP'nin mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da

NARİN GÜRAN’IN AİLESİNİ KABUL ETTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş’ı kabul etti. Kılıçdaroğlu, soruşturma sürecinde aileye destek sözü verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası