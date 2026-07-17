Bol yağışların ardından çiçeklerle dolan Mersin Eğriçayır Yaylası'nda, dünya birincisi balın ilk hasadı büyük bir bereketle başladı. Arıların tamamen doğal yöntemlerle ördüğü peteklerdeki yüksek verim, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de gelecek sezonlar için umut veriyor.

Mersin'de yağışlı geçen kış ve ilkbahardan sonra rengarenk çiçeklerin açtığı Toroslar'daki Eğriçayır Yaylası'na çıkan arıcıların petekleri kısa sürede balla dolup taşınca hasat başladı. Balla dolup taşan kovanlar ve petekler arıcıların yüzünü güldürürken gelecek seneler için umut oldu.

2 BİN RAKIMDA BAHAR BEREKETİ

Kış mevsimini sıfır rakımda atlatan arıcılar, yaz mevsimini ise rengarenk çiçeklerin yeni açmaya devam ettiği ilkbaharın yaşandığı 2 bin rakımlı Toros dağları zirvesine yakın noktalarda geçiriyor. Kovanların yaklaşık bir ay önce taşındığı Torosların zirvesinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda da bugünlerde ilk bal sağımları başladı.

Dünya birincisi Eğriçayır balında ilk hasat başladı: Kovanlar doldu taştı!

BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ ŞİFA

Dünya Arıcılık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada dünya birincisi seçilen Toplam Aktivite (TA) değerinin yüksek olduğu bilimsel çalışmayla kanıtlanan Eğriçayır balının ilk hasadı bereketli başladı.



Kapakları açan arıcıların yüzlerini, arıların balla doldurdukları petekle ile kovan arasındaki üst kısımlara bile üretim yapması gülümsetti, hem de gelecek sezonlar için umut oldu. Kovanlardan tek tek alınan petekler çadıra götürüldü. Peteklerdeki sırlar bal tarağı ile alınarak sağımı gerçekleştirildi.

Dünya birincisi Eğriçayır balında ilk hasat başladı: Kovanlar doldu taştı!

GELECEĞE UMUT VEREN HASAT

Arıcı Celay Çay yüzlerinin güldüğünü belirterek "Toroslardaki Eğriçayır yaylamız bu kış bolca kar ve yağmur aldı. Bu bol yağan yağmur ve karlar yaylamızdaki yabani çiçekleri suladı. Arılarımız kar sularının suladığı bu çiçeklerden bolca nektar topladı, kovana getirdi. Artık çıtaları balla doldurmayı bırakın, örtü bezinin altındaki yerlere petek yapıp oraları da balla doldurdu. Bu sene için çok verimli" dedi.

Dünya birincisi Eğriçayır balında ilk hasat başladı: Kovanlar doldu taştı!

Celal çay aynı zamanda geçmiş yılların verimsizliğini dile getirirken "Küresel ısınma haberlerini de okuyunca içimiz böyle çok kararıyordu." ifadelerini kullandı.

%100 DOĞAL PETEK BALI

Verimli sezonun göstergesi olarak %100 tamamen arıların ördüğü doğal petek balını gösteren bir yıldır arıcılığa merak salan gençlerden Ecem Durmaz'da "Görmüş olduğunuz gibi bunun üstünde sır yok henüz, sırlamamış. Yani peteğin ilk hali diyebilirim. En doğal hali. Yapay petek zaten yok. Şeklinden de belli oluyordur eminim ki." ifadelerini kullandı.

Dünya birincisi Eğriçayır balında ilk hasat başladı: Kovanlar doldu taştı!

Durmaz Eğriçayır Yaylası'nın bereketinin inanılmaz olduğunu şu sözlerle aktardı:



"Çünkü yağışlar çiçeklerimize, bitkilerimize yaradı. Floramız inanılmaz güçlendi, kuvvetlendi. Bu sebeple bu sezonun güzel olması bizim için inanılmaz, kaçınılmaz. Her kovanımız birbirinden bereketli dolup taşıyor balla. Kovanlarımızı kontrol ettik tek tek, aldık peteklerimizi çadırımıza getirdik, sırlarını alıyor, sağım makinesine koyuyoruz. Peteklerimizi orada sağıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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