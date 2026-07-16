4,5 milyar lirayı aşan cirosuyla Fortune 500 Türkiye listesine giren tarım devi Taban Gıda ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aras Demir için konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, dosyanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

Tarım ve gıda ürünlerinin dış ticareti alanında faaliyet gösteren, başta kuru meyve, bakliyat ve hububat olmak üzere birçok gıda ürününün ihracat ve ithalatını gerçekleştirerek uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirketler arasında yer alan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ile şirketin kurucu ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı Aras Demir, konkordato sürecini başlattı.

Dosyanın ilk duruşması 1 Ekim 2026'da yapılacak. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuruyu kabul ederek 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkemeye göre konkordato dosyasının ön inceleme ve tahkikat duruşması 1 Ekim'de yapılacak. Kararın ilan edilmesinin ardından alacaklılar, yedi gün içinde konkordato şartlarının oluşmadığını ileri sürerek mahkemeye itiraz edebilecek.

Tahıl ticaretinin öncü şirketlerinden biriydi! O firmadan konkordato kararı

Fakat geçici mühlet kararı, şirket hakkında iflas kararı verildiği anlamına gelmiyor. Asıl amaç, şirketin mali yapısının mahkeme gözetiminde incelenmesi ve hazırlanan konkordato projesinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.

2016 yılında kurulan Taban Gıda Dış Ticaret AŞ, tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar, yem hammaddeleri ve diğer tarımsal emtiaların yurt içi ve yurt dışı ticaretini gerçekleştiren şirketler arasında yer alıyor. Şirket ayrıca, kuru yük taşımacılığında kullandığı gemi filosuyla da faaliyet gösteriyor.

DAHA ÖNCE FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTESİNDE YER ALDI

Şirket, daha önce Fortune 500 Türkiye listesinde 130'uncu sırada yer alırken, elde ettiği cirolarla da dikkat çekiyor. Capital 500 verilerine göre Taban Gıda, 2023 yılında 12,5 milyar liranın üzerinde ciroya ulaştı. Aynı dönemde vergi öncesi 13,3 milyon lira kâr açıkladı. Şirketin Fortune 500 Türkiye listesine girmesinin sebebi ise 4,5 milyar lirayı aşan cirosuydu.

Taban Gıda ve Aras Demir, GDO'lu ürün ithalatına ilişkin davada da yer alıyor. Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. İddianameye göre, Rusya ve Ukrayna'dan 11 gemiyle getirilen mısır ve kanola ithalatında sahte belgeler kullanıldığı iddia ediliyor.

Tahıl ticaretinin öncü şirketlerinden biriydi! O firmadan konkordato kararı

Aras Demir ise mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. GDO'lu ürün ticareti yapmadıklarını öne süren Demir, Taban Gıda'ya ait belgelerin başka bir şirket tarafından tek seferlik bir ücret karşılığında kullanıldığını belirterek iddiaları reddetti.

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