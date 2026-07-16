İhlas Haber Ajansı
Küle çeviren yangından geriye demir yığını kaldı!
Sakarya Karasu'da sahil şeridinde park halindeki karavanda yangın çıktı. Alevlerin hemen yanındaki motosiklete sıçramasıyla birlikte her iki araç dakikalar içerisinde küle döndü.
Özetle DinleKüle çeviren yangından geriye demir yığını kaldı!
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Yaşam 10 dk önce
Sakarya Karasu Belediyesi Karavan Park'ta bir karavanda çıkan ve bir motosiklete sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Park halindeki R.G.ye ait karavan henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.
- Yangın, hemen yanında duran A.A.ya ait motosiklete de sıçradı.
- Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.
- Yangın, çevredeki diğer karavanlara sıçramadan önlendi.
- Karavan ve motosiklette maddi hasar oluştu, olayda yaralanma olmadı.
- Yangının nedeni polis ve itfaiye ekiplerince inceleniyor.
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Sakarya Karasu Belediyesi Karavan Park'ında meydana gelen olayda, R.G.ye ait park halindeki karavanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan karavan, hemen yanında duran A.A'ya ait motosiklete de sıçradı.
NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın, çevrede bulunan diğer park halindeki karavanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında küle dönenen karavan ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin başlattığı incelemeler devam ederken yangının henüz neden meydana geldiği bilinmiyor.
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