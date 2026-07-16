Sakarya Karasu'da sahil şeridinde park halindeki karavanda yangın çıktı. Alevlerin hemen yanındaki motosiklete sıçramasıyla birlikte her iki araç dakikalar içerisinde küle döndü.

Sakarya Karasu Belediyesi Karavan Park'ında meydana gelen olayda, R.G.ye ait park halindeki karavanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan karavan, hemen yanında duran A.A'ya ait motosiklete de sıçradı.

Küle çeviren yangından geriye demir yığını kaldı!

NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın, çevrede bulunan diğer park halindeki karavanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangında küle dönenen karavan ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin başlattığı incelemeler devam ederken yangının henüz neden meydana geldiği bilinmiyor.

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