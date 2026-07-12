Tayland'ın başkenti Bangkok'ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan popüler bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. Yerel saatle 23.57 sıralarında başlayan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binaya ulaştıklarında alevlerin yapının büyük bölümünü sardığını belirledi. İlk etapta bir kişinin yanık yaralanması tespit edilirken, yapılan incelemelerde içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığı anlaşıldı.

TUVALETE SIĞINDILAR, HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yerel basında yer alan bilgilere göre, yangın sırasında bazı kişilerin alevlerden korunmak amacıyla mekanın tuvaletlerine sığındığı, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün de bu bölümde bulunduğu bildirildi. Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binanın girişinden yoğun duman yükseldiği, kısa süre sonra alevlerin sokağa taştığı ve içeride bulunanların panikle dışarı kaçtığı görüldü.

Phaholyothin, Phaya Thai ve Huai Khwang itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 35 dakika sonra kontrol altına alındı. Ardından içeride mahsur kalanlara ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, şu ana kadar 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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