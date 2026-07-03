11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı! Tayland'daki faciada 8 ölü, 18 yaralı
Tayland’da bir dini tören için yürüyen keşişlerin arasına dalan 11 yaşındaki sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi. Katliam gibi kazada 9 Budist keşiş hayatını kaybetti.
- Kazada 8 kişi vefat etti, 18 kişi yaralandı.
- Çocuğun babasına ait aracı izinsiz olarak kullandığı belirtildi.
- Çocuğun özel birey olduğu ifade edildi.
- Polis, çocuğu gözaltına aldı.
- Yaralanan 18 keşişten 13'ünün durumu ağır.
- Kaza, yerel saatle 11.55'te Na Si Nuan köyü yakınlarında meydana geldi.
Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasına dalması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Tayland'ın Mukdahan eyaletine bağlı Muang kentinde 11 yaşındaki çocuk, kamyonetle yolda yürüyen Budist keşişlerin arasına daldı. Kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Çocuğun babasına ait aracı izinsiz olarak aldığını belirten yetkililer, çocuğun özel birey olduğunu da ifade etti. Polis, çocuğu gözaltına aldı.
13 YARALININ DURUMU AĞIR
Keşişlerden 5'inin olay yerinde 3'ünün ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, yaralı olan 18 keşişten 13'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Yetkililer, yerel saatle 11.55'te meydana gelen kazanın Na Si Nuan köyü yakınlarında yaşandığını belirterek, keşişlerin Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom Tapınağı'nda yemek yedikten sonra Don Tan ilçesine doğru yürüdüklerini açıkladı.
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Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde kamyonetin keşişlere son sürat çarptığı ve fren yapmadığı görüldü.