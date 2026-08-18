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Antalya'da skandal video! Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler: Ninja gibi geziyorlar!

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Antalya'da plajdaki kadınları çeken 2 şahıs, tesettürlülere yönelik hakaret ve küfürlerde bulundu. Görenlerin tepkisini çeken videoda şahıslardan biri, "Adam şalvarıyla denize girdi, kadın demeye bin şahit. Ninja gibi geziyorlar. Suriye mi burası, Suudi Arabistan mı? Midemi bulandırıyorlar ya! Kedi-köpek bile yeri kazıyor. Bunlarda o bile yok" dedi. Şahıslar hakkında harekete geçilmesi bekleniyor.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Antalya Belek'te çekilen bir videoda, tesettürlü kadınlara yönelik skandal ifadeler yer aldı. Mustafa Bozkurt isimli hesap tarafından paylaşılan videoda, iki şahıs plajdaki kadınları videoya alarak ağır sözler sarf etti.

"NİNJA GİBİ GEZİYORLAR"

Adının Emre Bozkurt olduğu öğrenilen şahıslardan biri kadınlara küfür ederek "Ya beyler az önce çektik, bu türbanlılar doluşmuşlar buraya Belek'te. Seyir zevki dediğin hiçbir şey kalmamış abi. 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş kardeşim. Burası Antalya Belek mi, Arabistan mı, İran mı? Suriye gibi bir şey olmuş burası. Türkiye ne hale gelmiş! Göçmen mi dedim ama Türkçe konuşuyorlar. AKP'liler gelmeyin kardeşim denize falan. Oturun evinizde kılın namazınızı. Geliyorsan da abiciğim bunlar ne giydin sen böyle kafanı örtmüşsün. Ninja gibi geziyorsun etrafta. Plaj lan burası sahil ya" ifadelerini kullandı.

Antalyada skandal video! Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler: Ninja gibi geziyorlar!
Başlık ResmiAntalyada skandal video! Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler: Ninja gibi geziyorlar!

"KADIN DEMEYE BİN ŞAHİT"

Küfür ve hakaretlerini sürdüren şahıslar, videonun devamında ise şu şekilde konuştu: "Adam denize girdi şalvarıyla. Kadın yani. Kadın demeye bin şahit lazım. Yemin ederim midem havaya kalktı. Midem bulanıyor abi görmekten. Giremedim ya denize.

Bir de bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Bak geçen gün gördüm, yer ıslak değildi. İşedi mi ne yaptı abi? Çamur olmuş. Kum böyle ıslanmış. Bu başörtülü mahlukat yaratıklar başka bir dünyadan mı gelmişler? Ne oldukları da belli değil. Hani edep adap hiçbir şey yok. S...r. Bulduğu yere s....r abi. Köpek bile kazıyor değil mi abi?

Antalya'da skandal video! Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler: Ninja gibi geziyorlar!
Başlık ResmiAntalya'da skandal video! Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler: Ninja gibi geziyorlar!

"SURİYE Mİ BURASI?"

Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Adamlar şalvarla suya giriyorlar. Şalvarla. Şalvarla. Arabistan mı oğlum burası? İran mı, Irak mı? Suriye mi oğlum burası? Gitsenize oğlum Arabistan'a. Gelmeyin buraya. İstemiyoruz sizi burada. Burası CHP belediyesi kardeşim. Gelmeyin buraya. Ülkede nefes alacak yer kalmadı. Buraya geliyoruz kafamızı dağıtmaya. Başörtülü insanlar görüyoruz. Antalya bitmiş."

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