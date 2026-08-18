Hem Afrika hem Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi: Sıcak hava nefes aldırmayacak

AKOM'dan İstanbullulara sıcak hava uyarısı geldi. Hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek kentte, 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına gireceği belirtildi.

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10 GÜN ETKİLİ OLACAK

Gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 33-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.

GÜN GÜN TAHMİNLER PAYLAŞILDI

Kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 22-33, 20 Ağustos Perşembe 23-35, 21 Ağustos Cuma 22-31, 22 Ağustos Cumartesi 22-32, 23 Ağustos Pazar 23-33, 24 Ağustos Pazartesi 23-34 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık olması öngörülen kentte yağış da beklenmiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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