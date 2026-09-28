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Dünya

ABD'nin F-35 parçaları Çin'in eline nasıl geçti? Sır gibi sakladıkları rota ifşa oldu

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ABD'nin F-35 parçaları Çin'in eline nasıl geçti? Sır gibi sakladıkları rota ifşa oldu
Başlık ResmiABDnin F-35 parçaları Çinin eline nasıl geçti? Sır gibi sakladıkları rota ifşa

ABD'nin en hassas savunma projelerinden F-35 savaş uçaklarına ait parçaların Çin'in eline geçmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Avustralya'dan bakım için ABD'ye gönderilen parçaların, kargo şirketi UPS'in Asya'daki lojistik ağı üzerinden Hong Kong'a ulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Bloomberg'in uçuş verilerine dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Lockheed Martin üretimi F-35 parçalarının Avustralya'dan yola çıktıktan sonra Seul üzerinden Hong Kong'a nasıl yönlendirildiğini araştırıyor.

F-35'İN KRİTİK PARÇALARI ÇİN'İN ELİNDE

Mayıs ayı sonunda Avustralya'dan bakım amacıyla ABD'ye gönderilen sevkiyatta, F-35'in kokpit kanopisi ile silah bölmesi kapıları bulunuyordu.

Uçağın düşük görünürlük kabiliyetine katkı sağlayan her iki parça da radar emici malzemeyle kaplıydı. ABD'ye gönderilmesi gereken parçalar Hong Kong'a ulaştı ve Çinli yetkililer tarafından alıkonuldu. Washington'ın parçaları geri almak için başlattığı girişimler ise şu ana kadar sonuç vermedi.

GÖZLER UPS'İN ÇİN GÜZERGAHINA ÇEVRİLDİ

Bloomberg, Flightradar24 verilerini inceleyerek parçaların izleyebileceği muhtemel güzergâhları mercek altına aldı.

Verilere göre UPS, mayıs ayının ikinci yarısında Sidney'den Seul'e dört direkt uçuş gerçekleştirdi. ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville lojistik merkezine ulaşan güzergâhların üçünde Çin'in Zhengzhou kentinde duraklama yapıldığı tespit edildi.

21 Mayıs'taki uçuşlardan birinin güzergâhında ise Hong Kong'un da bulunduğu belirtildi. Ancak F-35 parçalarının hangi uçakta taşındığı henüz kesin olarak belirlenemedi.

Uçuş kayıtları aynı dönemde UPS'in Seul'den Hong Kong'a uçuşlar gerçekleştirdiğini de gösterdi. Bu nedenle parçaların Seul'de başka bir uçağa aktarılarak Hong Kong'a gönderilmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor.

ABD'DE ALARM: ÇİN YILLARDIR F-35'İN PEŞİNDE

Olay, F-35 programının hassasiyeti nedeniyle ABD'de endişeye yol açtı. Çin'in dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri kabul edilen F-35'in teknolojisine yönelik uzun süredir istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirtilirken, sevkiyatın Çin kontrolündeki Hong Kong'da alıkonulması ABD'li milletvekillerinin de gündemine girdi.

Bloomberg Economics Kıdemli Asya-Pasifik Jeoekonomi Analisti Adam Farrar, hassas askeri parçaların birden fazla yabancı yargı alanından geçen lojistik zinciriyle taşınmasına ilişkin soru işaretlerine dikkat çekti.

LOCKHEED MARTIN NE DEDİ?

Lockheed Martin ise taşıma güzergahının yalnızca şirket tarafından belirlenmediğini açıkladı:

"ABD hükümeti onaylı taşıma seçeneklerini belirlerken şirket de bu şartlara en uygun taşıyıcıyı seçti."

Pentagon, sevkiyatta sorun yaşandığını doğruladı ve Çin'in elinde bulunan parçaları geri almak için çalışma başlattı.

Lockheed Martin ise söz konusu parçaların bakım gerektirdiğini ve teknolojilerinin istismar edilmesi açısından düşük risk taşıdığını değerlendirdi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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