Havaların soğumasıyla birlikte milyonlarca araç sahibinin gündeminde kış lastiği uygulaması yer almaya başladı. Bilhassa şehirlerarası yollarda ticari araç kullanan sürücüler, “Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu, cezası var mı?'' sorularına cevap arıyor.

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Türkiye'de zorunlu kış lastiği uygulamasının takvimi 2025 yılında yapılan düzenlemeyle değiştirilmişti. Şimdi ise ''Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu, cezası var mı?'' merak ediliyor. İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına dair detaylar...

Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu, cezası var mı? 2026-2027 kış lastiği uygulaması gündemde

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Mevcut düzenleme kapsamında zorunlu kış lastiği dönemi 15 Kasım'da başlayıp takip eden yılın 15 Nisan'ında sona eriyor. 2026-2027 kış sezonunda şehirlerarası yollarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayıp ve 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.

Uygulamanın takviminde yapılan değişiklikle birlikte sürücülerin kış şartlarına karşı hazırlıklarını aralık ayını beklemeden tamamlaması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, düzenlemenin mevsim şartlarındaki değişiklikler dikkate alınarak yapıldığını açıklamıştı.

Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu, cezası var mı? 2026-2027 kış lastiği uygulaması gündemde

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU, CEZASI VAR MI?

Kış lastiği zorunluluğu şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari taşıtlar uygulamanın kapsamındaki araçlar arasında bulunuyor.

Belirtilen araçların belirlenen dönem içerisinde kış şartlarına uygun lastiklerle trafiğe çıkması gerekiyor. Düşük sıcaklık ve kış koşullarında yol güvenliğinin artırılması ve ticari taşımacılığın daha güvenli şekilde sürdürülmesi için 15 Kasım-15 Nisan dönemindeki zorunluluğun şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için geçerli olduğu belirtiliyor.

Kış lastiği ne zaman takılır, zorunlu mu, cezası var mı? 2026-2027 kış lastiği uygulaması gündemde

ÖZEL ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Özel araç sahipleri için kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Fakat sürücülerin yaşadıkları bölgenin hava ve yol koşullarını dikkate alarak araçlarını kışa hazırlamaları öneriliyor.

İl sınırları içerisinde uygulanacak kış lastiği kuralları konusunda valiliklerin yetkisi bulunuyor. Valilikler, bölgedeki ortalama sıcaklıkları ve kış şartlarını göz önünde bulundurarak uygulamanın kapsamını ve süresini belirleyebiliyor. Mevzuat kapsamında belirlenen dönem, gerekli görülmesi halinde başlangıçtan önce veya bitişten sonra birer ay uzatılabiliyor.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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