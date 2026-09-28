Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Kanser, diyabet, sarılık, ülser... Birçok derde deva! Talep yağıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kanser, diyabet, sarılık, ülser... Birçok derde deva! Talep yağıyor
Başlık ResmiKanser, diyabet, sarılık, ülser... Birçok derde deva! Talep yağıyor

Kütahya'da birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle "doktor hünnap" olarak adlandırılan Simav hünnapı, pazarda vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Kaydet
|

Simav ilçesinden getirdikleri hünnapları Kütahya pazarında kilogramı 80 ile 120 TL arasında satışa sunan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Daha önce hünnapı Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiklerini belirten esnaf, son yıllarda Simav'da da hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Kanser, diyabet, sarılık, ülser... Birçok derde deva! Talep yağıyor
Başlık ResmiKanser, diyabet, sarılık, ülser... Birçok derde deva! Talep yağıyor

BİRÇOK DERDE DEVA

Hünnapın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında çeşitli sağlık faydalarıyla bilindiğini belirten esnaf, "Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi pazarımızda büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Pazarda yoğun ilgi gören Simav hünnapının, özellikle son yıllarda Kütahya'da tüketicilerin tercih ettiği meyveler arasında yer aldığı belirtildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
ÇÖZÜM 27 YIL GECİKTİ
Derin devlet taş koydu
MEGAKENT YAĞMURA TESLİM
MEGAKENT YAĞMURA TESLİM
Yol çöktü, alt geçidi su bastı, bir bina tahliye edildi
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
ALTINDA SATIŞLAR HIZLANDI
Fiyatlar 8 haftanın dibini gördü
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
Türkiye, İtalya karşısında bir ilk için sahada
SAKLADIĞI SIRLA İLGİLİ OLAY İDDİA
SAKLADIĞI SIRLA İLGİLİ OLAY İDDİA
Osman Sınav "Benimle mezara gidecek" demişti
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Ünlü şirketten açıklama var
OCAKTA KARAR ZAMANI
OCAKTA KARAR ZAMANI
İlkay Gündoğan için kritik viraj
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA
FELAKETİN BOYUTU KAMERADA
Ülke sular altında! Hayat felç oldu, can kayıpları var
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
Maaş, araç ve ev için önemli kolaylıklar
FİLM GİBİ SOYGUN!
FİLM GİBİ SOYGUN!
Milyonları çalıp kasaya tencere tava koydu
TABELA MARKANIN YÜK ESNAFIN
TABELA MARKANIN YÜK ESNAFIN
Franchise faturası kabarıyor!
100 YILLIK YENİ DÖNEM!
100 YILLIK YENİ DÖNEM!
Türkiye’nin nükleer planında Kanada öne çıktı
ESERLER AİT OLDUĞU YERDE
ESERLER AİT OLDUĞU YERDE
Osmanlı minyatürleri Bosna’yla kucaklaştı
TARİHİ PROTESTO
TARİHİ PROTESTO
İrlanda, İsrail'i hem ezdi hem tepki gösterdi
FİLİSTİNLİLER İÇİN İDAM VAADİ!
FİLİSTİNLİLER İÇİN İDAM VAADİ!
İsrailli bakandan skandal paylaşım
ÜÇÜNCÜ RASKİN SEFERİ
ÜÇÜNCÜ RASKİN SEFERİ
Beşiktaş, Belçikalı yıldızdan vazgeçmiyor
BİR AİLE YOK OLDU!
BİR AİLE YOK OLDU!
Nurdağı'nda katliam gibi kaza
HARİTADA ADINI DEĞİŞTİRDİ!
HARİTADA ADINI DEĞİŞTİRDİ!
Trump'tan İran'ı kızdıracak hamle
SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME
SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME
Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fon yatırımcılarının parası ne olacak? Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Fon yatırımcılarının parası ne olacak? Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Kaydet
Tayland'ı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Tayland'ı sel vurdu! 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi, can kayıpları var
Kaydet
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltılar var
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.