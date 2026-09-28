Kanser, diyabet, sarılık, ülser... Birçok derde deva! Talep yağıyor
Kütahya'da birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle "doktor hünnap" olarak adlandırılan Simav hünnapı, pazarda vatandaşlardan yoğun talep görüyor.
Simav ilçesinden getirdikleri hünnapları Kütahya pazarında kilogramı 80 ile 120 TL arasında satışa sunan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.
Daha önce hünnapı Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiklerini belirten esnaf, son yıllarda Simav'da da hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını söyledi.
BİRÇOK DERDE DEVA
Hünnapın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında çeşitli sağlık faydalarıyla bilindiğini belirten esnaf, "Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi pazarımızda büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
Pazarda yoğun ilgi gören Simav hünnapının, özellikle son yıllarda Kütahya'da tüketicilerin tercih ettiği meyveler arasında yer aldığı belirtildi.