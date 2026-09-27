İrlanda, İsrail'i sahada hem ezdi hem protesto etti: Marşta başlar eğildi, el sıkışmayı reddetti

İrlanda, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci haftasında, güvenlik endişesiyle tarafsız sahada oynanan maçta İsrail'i 3-0'lık skorla bozguna uğrattı. Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla sahaya çıkan İrlandalı futbolcular, İsrail Ulusal Marşı okunurken başlarını öne eğerek rakiplerini protesto etti. İrlanda Futbol Takımı kaptanı O’Shea, maç öncesi seremonide İsrail kaptanının elini sıkmayı reddetti. İsrail maçlarında forma giymek istemediğini belirten kaleci Gavin Bazunu ise kadroda yer almadı.

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci haftasında İrlanda ile İsrail tarafsız sahada karşı karşıya geldi.

İRLANDA, İSRAİL'İ BOZGUNA UĞRATTI

Güvenlik endişesiyle Macaristan'ın Debrecen kentinde bulunan Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan maçta İrlanda, İsrail'i 3-0'lık skorla bozguna uğrattı. İrlanda'nın galibiyet gollerini 13. dakikada Troy Parrott, 16. dakikada Adam Uche Idah, 25. dakikada Jack Moylan kaydetti.

İRLANDA'DAN TARİHİ PROTESTO

İrlandalı futbolcular, İsrail'e karşı UEFA Uluslar Ligi maçına, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıktı. İrlanda oyuncular, İsrail Ulusal Marşı okunurken başlarını öne eğerek İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.

İrlanda Milli Takımı'nın İsrail Ulusal Marşı'nı protesto ettiği an

RAKİBİYLE EL SIKIŞMADI

İrlanda Futbol Takımı kaptanı O’Shea, maç öncesi seremonide İsrail kaptanının elini sıkmayı reddetti.

GOL SONRASI GAZZE HALKINI ANDI

İrlanda'nın üçüncü golünü atan Jack Moylan, İsrail'e attığı gol sonrası Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öperek havaya kaldırdı.

BAZUNU OYNAMAYI REDDETTİ

İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı alan İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, kadroda yer almadı. İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olacağını düşündüğünü belirten Bazunu, "Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor" dedi.

İrlanda'nın üçüncü golünü atan Jack Moylan, attığı gol sonrası Gazze'de hayatını kaybedenleri andı

NE OLMUŞTU?

MAÇA ÇIKILMAMASI GÜNDEME GELDİ

İrlanda Milli Futbol Takımı'nın, İsrail ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlara, oyuncularla yapılan istişarelerin ardından çıkma kararı aldığı bildirildi.

İrlanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İrlanda'nın İsrail ile oynanacak 2026-27 UEFA Uluslar Ligi maçlarına çıkacağı doğrulandı.

Açıklamada, "Federasyon bu kararı, farklı görüşlere sahip olan ve çoğunluğu maçların oynanması gerektiği yönünde görüş bildiren İrlanda oyuncularıyla yapılan istişarelerin ardından aldı. Federasyon, ilgili tüm oyuncuların görüşlerine saygı duymakta ve bu karşılaşmalara ilişkin hassasiyetin farkındadır." denildi.

Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda ciddi şüphelerin bulunduğu sabah saatlerinde, İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ile bir oyuncunun katılımıyla yapılması planlanan maç öncesi basın toplantısı, başlamasına 15 dakika kala ertelendi. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'nun da aralarında bulunduğu bazı oyuncuların maçtan çekilme isteğini dile getirdiğine yönelik haberler, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

İrlanda Milli Takımı

SİYAH KOL BANDIYLA ÇIKMA KARARI

İrlandalı futbolcular, "soykırımcı" İsrail'e karşı yarın oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıkma kararı aldı.

Maça çıkacak oyuncuların bazı talepleri olduğunu belirten Courell, "Oyuncular, İsrail'e karşı oynanacak maçta siyah kol bandı takarak Gazze'deki çatışmalarda yitirilen tüm canları anmayı planlıyor. Bunun yanı sıra takımımız, maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız, İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuz ise Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak. Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti." ifadesini kullanmıştı.

İrlanda Milli Takımı

İSRAİL'LE OYNAMAYI REDDETTİ

İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldı. Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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