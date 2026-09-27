Trump'tan dikkat çeken İran mesajı! Savaş yeniden mi başlayacak?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapılmasını beklediğini açıkladı. Trump, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını ise "her zaman" düşündüğünü söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı merkezli krize ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği röportajda, İran'la yeniden görüşmeler yapılacağını ifade etti. ABD Başkanı, "İran'la daha fazla görüşme bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" dedi.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı sorulan Trump ise "Bunu her zaman düşünüyorum" cevabını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump ayrıca ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini kolaylaştırdığını savundu. ABD Başkanı, hafta sonu boğaz üzerinden 20 milyon varilden fazla petrolün ihraç edildiğini öne sürdü.

Katar ve diğer bölgesel arabulucuların ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak için girişimlerde bulunduğu belirtilirken, iki ülkenin önemli konularda henüz uzlaşmaya varamadığı ifade edildi.

İran, müzakerelerde Hürmüz Boğazı ve ABD'nin deniz ablukasına odaklanmak isterken, Trump yönetimi İran'dan nükleer programı konusunda tavizler vermesini talep ediyor.

Trump daha önce İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması amacıyla arabulucular üzerinden ilettiği 7 günlük ateşkes teklifini reddetmişti.

ABD Başkanı, teklifin ardından İran hakkında yaptığı açıklamada, "Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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