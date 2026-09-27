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Dünya

13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı

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13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı
Başlık Resmi13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı

Suriye'de devrik rejim döneminde işlenen insanlık suçlarının failleri tek tek yakalanıyor. 2011 yılındaki halk ayaklanmasının simge ismi olan 13 yaşındaki Hamza el-Hatib'in işkenceyle katledilmesinden ve Sayda konutları katliamından sorumlu tutulan eski 138. Hava Savunma Tugayı Komutanı Tuğgeneral Cabir Muhriz İbrahim yakalandı.

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından, geçmişte sivil halka yönelik ağır hak ihlalleri ve katliamlara imza atan isimlerin adalet önünde hesap vermesi için yürütülen operasyonlar sürüyor.

2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri olan 13 yaşındaki Hamza el-Hatib'in işkenceyle öldürülmesiyle anılan tuğgeneralin yakalandığı duyuruldu.

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SİVİLLERİ TAKİP EDİP EVLERİNİ HEDEF ALIYORDU

İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucunda devrik rejim döneminde Dera’nın Sayda beldesinde 138. Hava Savunma Tugayı Komutanı olarak görev yapan tuğgeneral rütbesindeki Cabir Muhriz İbrahim'in yakalandığı bildirildi.

13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı
Başlık Resmi13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı

Soruşturmada ilk belirlemelere göre, söz konusu kişinin devrik rejim döneminde öldürme ve tutuklama emirleri vererek göstericileri bastırdığı, Dera'nın doğu kırsalındaki köy ve beldelere yönelik askeri saldırılara katıldığı ve sivilleri takip ederek evlerini hedef aldığının belirlendiği kaydedildi.

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Yaklaşık 120 kişinin hayatını kaybettiği Sayda konutları katliamından doğrudan sorumlu olduğu tespit edilen zanlının adının aralarında Hamza el-Hatib'in de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik sistematik tutuklama ve işkence operasyonlarıyla anıldığı aktarıldı.

HAMZA EL-HATİB KİMDİR?

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri 13 yaşındaki Hamza Ali el-Hatib olmuştu.

13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı
Başlık Resmi13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı

Dera'nın el-Cize beldesinde 1997 yılında doğan Hamza el-Hatib, 29 Nisan 2011'de Dera kırsalında düzenlenen bir gösteriye katılmak üzere ailesiyle birlikte yola çıktığı sırada, Sayda beldesi yakınlarında rejim güçleri tarafından alıkonulmuştu.

İŞKENCE, DARP, YANIK, KURŞUN...

Yaklaşık bir ay boyunca gözaltında tutulan Hamza'nın cenazesi, 25 Mayıs 2011 tarihinde ailesine teslim edilmişti. Cenaze üzerinde yapılan ilk incelemede vücudunda ağır işkence, darp, yanık ve kurşun izlerine rastlanmıştı.

13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı
Başlık Resmi13 yaşındaki Hamza’nın ölümü Suriye’yi ayağa kaldırmıştı: İşkence ve katliamla anılan komutan yakalandı

Hamza'nın işkence gördüğünü yansıtan görüntülerinin yayılması, Suriye genelinde gösterilerin büyümesine neden olmuş ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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