Türkiye’de hava araçlarına yerli silah entegrasyonu gerçekleştiren ilk özel sektör kuruluşu olma unvanını elinde bulunduran CANIK, yıllara dayanan tecrübesini Azerbaycan'da konuşturdu. Samsun'daki tesislerde simüle edilen ve uçuş testleri başarıyla tamamlanan projeyle birlikte, Mi-17 platformlarına dakikada 1200 atım yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki nadir silahlardan biri olan M3 FALCON entegre edildi.

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Türk savunma sanayisinden Azerbaycan'a yeni hamle geldi.

CANİK, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Mi-17 helikopterlerine entegre ettiği FALCON FLEX 50 silah mesneti ve dakikada 1200 atım yapabilen 12,7×99 mm M3 FALCON ağır makineli tüfeklerin teslimatına başladı. Bu yıl tamamlanacak teslimatlarla Mi-17'lere dronlar dahil güncel tehditlere karşı yeni bir savunma kabiliyeti kazandırılacak.

Dakikada 1200 atım! Dronlara karşı Türk kalkanı: Bir ülke daha envanterine katıyor

AZERBAYCAN'IN Mİ-17'LERİNE TÜRK SİLAHI

Proje kapsamında ilk olarak Türkiye envanterindeki Mi-17 platformu incelendi. Ardından CANİK ekipleri Azerbaycan'da ön incelemeler gerçekleştirerek entegrasyon tasarımını hazırladı.

İlk prototiplerin performansı Samsun'daki tesislerde simüle edilirken sistemin uçuşa uygunluk testleri Azerbaycan'da atışlı olarak başarıyla tamamlandı.

Dakikada 1200 atım! Dronlara karşı Türk kalkanı: Bir ülke daha envanterine katıyor

DAKİKADA 1200 ATIM

Sistemin ateş gücünü M3 FALCON oluşturuyor. Dakikada 1200 atım hızına ulaşabilen 12,7×99 mm ağır makineli tüfek, özellikle döner kanatlı hava araçlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Helikopterlerde kapı makineli tüfeği olarak kullanılabilen sistemin, dronlara karşı savunma kabiliyeti sağlaması hedefleniyor.

TESLİMATLAR BU YIL TAMAMLANACAK

CANİK, Mi-17 helikopterlerine yönelik silah mesneti ve ağır makineli tüfek teslimatlarına başladı. Teslimatların 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Böylece Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Mi-17 helikopterlerinin yakın ateş desteği, birlik ve konvoy koruma ile dron tehditlerine karşı operasyonel kabiliyeti artırılacak.

ADEX 2026'DA VİTRİNE ÇIKACAK

CANİK, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek ADEX 2026'da entegre silah çözümlerini sergileyecek.

Şirketin Azerbaycan ile iş birliği yalnızca helikopterlerle sınırlı değil. CANİK Robotics tarafından geliştirilen TRAKON Lite uzaktan komutalı silah sistemi de CANİK'in 12,7 mm ağır makineli tüfekleriyle birlikte DEARSAN üretimi SALVO SİDA'lar üzerinde Azerbaycan envanterinde aktif olarak görev yapıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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