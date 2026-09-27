Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve ardından yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

ERDİN ÖZEL GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Erdin Özel

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Erdin Özel, ekipler tarafından gözaltına alındı. Özel hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Fon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilerek 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı

SORUŞTURMADA 45 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda şirket yöneticisi ve şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Son açıklanan verilere göre 45 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk de soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Erdin Özel'in gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmadaki adli süreç devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala