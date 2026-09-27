Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Gaziantep'te hareketli gece! Polisle çatıştı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Gaziantep'te uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sonrasında polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti. Polisle çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıyan şüphelinin, 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kaydet
|

Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasına aracıyla yaklaşan İ.H.K isimli şahıs, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateşle karşılık veren şahıs, aracından inerek yakındaki Nezahat Kemal Akınal İlkokulu bahçesine kaçtı.

Gaziantepte hareketli gece! Polisle çatıştı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu
Başlık ResmiGaziantepte hareketli gece! Polisle çatıştı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken okul bahçesinde de kısa süre polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Gaziantepte hareketli gece! Polisle çatıştı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu
Başlık ResmiGaziantepte hareketli gece! Polisle çatıştı, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

39 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polisle çatışma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheli şahsın 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
İskenderun
YAŞAM

İskenderun'da mahalleyi alarma geçiren olay! İntihar edecek sandılar, gerçek başka çıktı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KRİTİK İSİM GÖZALTINDA!
KRİTİK İSİM GÖZALTINDA!
Fon soruşturmasında yeni gelişme
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
YENİ PARTİ’DE BİR SKANDAL DAHA!
YENİ PARTİ’DE BİR SKANDAL DAHA!
Fuhuş rezaletinden iş takibi çıktı
İSTİFACILAR YAVAŞ’I BEKLİYOR!
İSTİFACILAR YAVAŞ’I BEKLİYOR!
CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
HURDALAR KİMİN HAKKI?
HURDALAR KİMİN HAKKI?
Yıkılan binalarda gizli hesap!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
Meteoroloji sıraladı, İstanbul dahil 26 il listede
SARAN CEZASI!
SARAN CEZASI!
Eski yönetim ödemedi, transfer yasağı geldi
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sahte beğeni ve yorumlara yakın takip
ANTEP'TE HAREKETLİ DAKİKALAR
ANTEP'TE HAREKETLİ DAKİKALAR
Polisle çatıştı! Köşeye sıkışınca kendini vurdu
"BİZDEN DAHA İYİLER"
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi tedirgin
'50 YIL KORUYACAKLAR'
'50 YIL KORUYACAKLAR'
Asya basını Türkiye'nin 100 yıllık hazinesini duyurdu
NETANYAHU'YA KARŞI BİRLEŞTİLER
NETANYAHU'YA KARŞI BİRLEŞTİLER
İsrail muhalefetinden seçim öncesi kritik karar
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Ukrayna ile Türkiye arasında 4 gollü düello
İLK KEZ ANLATTILAR!
İLK KEZ ANLATTILAR!
Enkazdan sağ kurtarılıp kimseye sorulmadan seçilmiş
YABANCILAR AKIN ETTİ!
YABANCILAR AKIN ETTİ!
MÜSİAD EXPO’ya 114 ülkeden 50 bin ziyaretçi geldi
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR!
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR!
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanına yakalama kararı
İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLADI
İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLADI
CHP'li Amine Cansu Çelik'ten sürpriz karar
SAHAYA ÇIKMAYACAK!
SAHAYA ÇIKMAYACAK!
İrlandalı kaleciden İsrail maçı boykotu
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
Bakan Fidan Türkiye'nin adımını açıkladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ÖZEL│Gökdeniz Karadeniz yıllar sonra itiraf etti: İçimde ukde kaldı
Yıllar sonra itiraf etti: İçimde ukde kaldı
Kaydet
Kazakistan'da 14 askerin öldüğü facia sonrası deprem! Savunma Bakanı görevden alındı
14 askerin öldüğü facia sonrası deprem! Savunma Bakanı görevden alındı
Kaydet
Muçi attı, Arnavutluk 5 maç sonra kazandı
Muçi attı, Arnavutluk 5 maç sonra kazandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.