UEFA Uluslar C Ligi’ndeki ilk maçında Belarus’u 2-0 mağlup eden Arnavutluk, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Beşiktaş’tan ayrılan Ernest Muçi de takımının ikinci golünü kaydederken, teknik direktör Rolando Maran’dan milli futbolcuya övgü geldi.

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Arnavutluk, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’taki ilk maçında Belarus’u 2-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon formasını giyen Ernest Muçi de karşılaşmada fileleri havalandırarak takımının galibiyetine katkı sağladı.

Air Albania Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Arnavutluk, 34. dakikada kazanılan penaltıda Beşiktaş'ın eski kiralık futbolcusu Kristjan Asllani’nin topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Muçi attı, Arnavutluk 5 maç sonra kazandı

MUÇİ'DEN GOL KATKISI

İlk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkaran gol geldi. Elseid Hysaj’ın asistinde topla buluşan Ernest Muçi, düzgün bir vuruşla Belarus kalecisini mağlup ederek skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Arnavutluk, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip, beş maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Muçi attı, Arnavutluk 5 maç sonra kazandı

MARAN'DAN MUÇİ'YE ÖVGÜ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arnavutluk Teknik Direktörü Rolando Maran, Muçi’nin performansına dikkat çekti.

Maran, genç futbolcuyla ilgili değerlendirmesinde, “Muçi bizim için önemli bir oyuncu. İyi özelliklere sahip olduğunu gösterdi.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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