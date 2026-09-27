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Spor

Galatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik

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Galatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik
Başlık ResmiGalatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik

Trabzonspor karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından milli araya giren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattındaki planı netleşiyor. Yunus Akgün’ü yeniden sağ kanada çekmeyi düşünen Buruk, 10 numarada Batrakov’a, sol kanatta ise Rafael Leao’ya daha fazla şans vermeye hazırlanıyor.

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray’da gözler milli ara sonrasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattında bazı değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi.

TRT Spor’un haberine göre Buruk, milli ara sonrasında takımın hücum organizasyonunda farklı bir yapı üzerinde duruyor. Özellikle kanat ve 10 numara pozisyonlarında yapılması planlanan değişiklikler dikkat çekiyor.

Galatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik
Başlık ResmiGalatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik

YUNUS AKGÜN SAĞ KANADA

Son dönemde 10 numara pozisyonunda görev yapan Yunus Akgün’ün yeniden sağ kanada geçirilmesi planlanıyor. Buruk’un bu tercihiyle birlikte Leroy Sane’nin hücumdaki rolünün azalması bekleniyor.

Yunus’un sağ kanada dönmesiyle birlikte Galatasaray’ın kenar organizasyonlarında da farklı bir yapı kullanması gündeme gelecek.

Galatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik
Başlık ResmiGalatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik

SOL KANATTA LEAO PLANI

Sarı-kırmızılı takımda sol kanat için de değişiklik düşünülüyor. Okan Buruk’un, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Rafael Leao’ya daha fazla süre vermeyi planladığı ifade edildi.

Portekizli oyuncunun milli ara sonrasında hücum hattında daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.

Galatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik
Başlık ResmiGalatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik

10 NUMARADA BATRAKOV FORMÜLÜ

Buruk’un üzerinde durduğu bir diğer değişiklik ise 10 numara pozisyonunda olacak. Rus futbolcu Batrakov’un ilk 11’de değerlendirilmesi planlanıyor.

Batrakov’un Torreira-Sara ikilisinin önünde, 10 numara pozisyonunda görevlendirilmesi düşünülüyor. Böylece Galatasaray’ın orta saha-hücum bağlantısında da farklı bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Galatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik
Başlık ResmiGalatasaray’da milli ara sonrası yeni plan: Okan Buruk’tan hücumda değişiklik

OSIMHEN YENİDEN İLK 11’E

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerden Victor Osimhen için ise mevcut planın değişmesi beklenmiyor. Herhangi bir sakatlık veya ceza problemi yaşanmaması halinde Nijeryalı yıldızın milli maçların ardından yeniden ilk 11’deki yerini alması planlanıyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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