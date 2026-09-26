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Dünya

Mücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış

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Mücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış
Başlık ResmiMücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış

İranlı yetkili, savaşın ilk aylarında İran lideri Mücteba Hamaney’in İsrail ve ABD saldırılarında yaralandığını, ardından bulunabileceği 3 farklı hastanenin bombalandığını açıkladı. Hamaney'in üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

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İran lideri Mücteba Hamaney’in yaşayıp yaşamadığına ilişkin tartışmalar sürerken, savaşın ilk günlerine dair yeni ayrıntılar gündeme geldi. İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haydari, İran lideri Mücteba Hamaney’in, savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Mücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış
Başlık ResmiMücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış
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ESKİ LİDERİN OFİSİNE YÖNELİK SALDIRIDA YARALANMIŞ

Haydari, El Arabi kanalına verdiği röportajda, Mücteba Hamaney’in, İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Mücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış
Başlık ResmiMücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış

HASTANE ENKAZINDAN ÇIKARILMIŞ

Haydari, ABD ile İsrail’in, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

Mücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış
Başlık ResmiMücteba Hamaney’in hastane süreci ilk kez böyle anlatıldı! Enkazdan çıkarılmış

Sonraki süreçte Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesi ile fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getiren Haydari, hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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