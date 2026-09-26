Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray MCT Technic'ten 102 sayılık galibiyet

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray MCT Technic'ten 102 sayılık galibiyet
Başlık ResmiGalatasaray MCT Technicten 102 sayılık galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 mağlup etti.

Kaydet
|

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu birinci hafta maçında Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı sarı kırmızılılar 102-79'luk skorla kazandı.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Batrakov için ödenen para gündemden düşmüyor: Galatasaray bu işten zarar etmez
SPOR

ÖZEL│Batrakov için ödenen para gündemden düşmüyor: Galatasaray bu işten zarar etmez

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 15, Metu 13, Ballo 10, Ivanovic 8, Pierre 16, Robinson 11, Nikolic 3, Can Korkmaz 10, Smailagic 16, Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu, Yusuf Ersoy

Çayırova Belediyespor: Crawford 21, White 20, Enes Berkay Taşkıran 3, Sulaimon 9, Simmons 14, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Canberk Kuş 2, Sokolowski, Gallinat 10, Emin Kara

1. Periyot: 26-18

Devre: 57-43

3. Periyot: 78-73

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
Bakan Fidan Türkiye'nin adımını açıkladı
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
İstanbul depreminde kritik ayrıntı ortaya çıktı
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
MİLLİLER PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Ukrayna ile Türkiye arasında 4 gollü düello
İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLADI
İSTİFASINI BÖYLE AÇIKLADI
CHP'li Amine Cansu Çelik'ten sürpriz karar
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
İstanbul dahil 14 il için kritik uyarı
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
Türkiye-Fransa maçında dikkat çeken detay
"SAKIN YAPMAYIN"
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye açıklaması!
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor!
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
Servet ödenen Batrakov için çarpıcı sözler
"YÜZLERİNE ŞAMAR GİBİ İNDİ"
Bu fotoğrafı hatırlatıp meydan okudu
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mbappe'den peş peşe Arda Güler paylaşımları
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
Minguzzi davasında tahliye oldu, TikTok'ta yayın açtı
PAZARDA YERE YIĞILDI
PAZARDA YERE YIĞILDI
Milletvekili Ağbaba ambulansla hastaneye kaldırıldı
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi flaş karar
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CHP'li Amine Cansu Çelik'ten sürpriz karar! İstifasını böyle açıkladı
CHP'li Amine Cansu Çelik'ten sürpriz karar! İstifasını böyle açıkladı
Kaydet
Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Başkalarının Hayatı Dila kimdir, Sinem Dağ kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Kaydet
Tatlıcıda dehşet! 3 çocuk annesi kadının kolunu, bacağını kırdılar
3 çocuk annesi kadının kolunu, bacağını kırdılar
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.