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3. Sayfa

Tatlıcıda dehşet! 3 çocuk annesi kadının kolunu, bacağını kırdılar

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Tatlıcıda dehşet! 3 çocuk annesi kadının kolunu, bacağını kırdılar
Başlık ResmiTatlıcıda dehşet! 3 çocuk annesi kadının kolunu, bacağını kırdılar

Mersin’de çalıştığı tatlıcıda husumetli grubun saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Arife C.’nin kolu ve bacağı kırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay 20 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki bir tatlıcının önünde yaşandı. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Arife C. ve yakınlarının olduğu yere, daha önce oğullarını kovalayan husumetli ailenin yakınları gelerek sopa ve çeşitli aletlerle saldırdı.

KADININ KOLUNU VE BACAĞINI KIRDILAR

Olayda yaralanan Arife C.'nin kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Arife C., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tatlıcıda dehşet! 3 çocuk annesi kadının kolunu, bacağını kırdılar
Başlık ResmiTatlıcıda dehşet! 3 çocuk annesi kadının kolunu, bacağını kırdılar

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüphelilerden S.G. (44), T.D. (44) , D.G. (39) ve M.A.C. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önce şahısların oğlunu kovaladığını anlatan anne Arife C., bir süre sonra kardeşleriyle çalıştırdıkları tatlıcıda saldırıya uğradıklarını kendisinin kolu ve bacağında kırıklar oluştuğunu söyledi. Annesi yaralanan 18 yaşındaki Burak C. de, şahısların kendisini kovaladığını kaçıp polise sığındığını anlattı.

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Kızının yaralandığını anlatan Durmuş G. ise, yaklaşık 15 kişinin gelip darbederek kolu ve bacağını kırdıklarını, şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını istedi. Öte yandan, kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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