ABD'de Netanyahu'yu protesto eden dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünya liderlerine seslendiği sırada dışarıda mahşeri bir kalabalığın öfkesiyle karşılaştı. BM binası çevresinde toplanan yüzlerce vicdan sahibi eylemciler, "savaş suçlusu" ilan ettikleri Netanyahu'yu protesto ederken, aralarında 79 yaşındaki Oscar ödüllü dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon, aktrisler Hannah Einbinder ve Cynthia Nixon, New York Şehir Konseyi üyesi Chi Osse ile eski asker Chelsea Manning'in de bulunduğu yaklaşık 100 kişi New York polisi tarafından gözaltına alındı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması New York'ta protestoların gölgesinde kaldı.

Netanyahu konuşurken çok sayıda diplomat Genel Kurul salonunu terk etti, BM binasının dışında ise Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Polis müdahalesinde aralarında 79 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Susan Sarandon'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

ABDde Netanyahuyu protesto eden dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı

BM'DE BOŞ SALONA KONUŞTU

Hakkındaki UCM tutuklama kararı ve uluslararası tecrit dalgası gölgesinde BM kürsüsüne çıkan Netanyahu'nun konuşması sırasında, birçok ülkenin diplomatı salonu terk etti.

ABDde Netanyahuyu protesto eden dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı

Güvenlik gerekçesiyle BM merkezine yaklaştırılmayan Filistin destekçisi göstericiler, Manhattan'daki 1. Cadde ile 39. Sokak kesişiminde devasa bir barikat oluşturdu.

Jewish Voice for Peace (Barış İçin Yahudi Sesi) örgütünün öncülük ettiği eylemde yüzlerce aktivist, "Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.

ÜNLÜ OYUNCULAR GÖZALTINA ALINDI

Yolu trafiğe kapatarak soykırımı protesto eden eylemcilere New York polisi sert müdahalede bulundu.

ABDde Netanyahuyu protesto eden dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı

Protestoya destek veren New York Belediye Meclis Üyesi Diana Moreno, "Burada çok net bir mesaj var; Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. ABD vatandaşlarının vergileriyle etnik temizlik projesinin finanse edilmesine, İran ve Lübnan'ın bombalanmasına izin vermeyeceğiz" diyerek Washington yönetiminin suç ortaklığına ateş püskürdü.

ABD'de Netanyahu'yu protesto eden dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı

Manhattan'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde de Standing Together adlı grubun katılımıyla eş zamanlı eylemler düzenlendi.

Gösterilerin yeniden büyümesinin ardından New York polisi müdahalede bulundu. BM Genel Merkezi'nden birkaç blok uzaklıkta yolu trafiğe kapatan göstericilerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 79 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon da yer aldı.

ABD'de Netanyahu'yu protesto eden dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı

ABD medyasına göre Sarandon'ın yanı sıra oyuncular Hannah Einbinder ve Cynthia Nixon, eski asker Chelsea Manning, komedyen Caleb Hearon, New York Şehir Konseyi üyesi Chi Ossé ve Kongre adayı Darializa Avila Chevalier de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Polisin ellerini arkadan kelepçelediği göstericiler, gözaltına alınırken Filistin'e destek sloganları atmayı sürdürdü. Gözaltına alınanların polis otobüsleriyle bölgeden götürüldüğü görüldü.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE DE EYLEM

Protestolar yalnızca BM çevresiyle sınırlı kalmadı. Manhattan'daki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında da göstericiler toplandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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