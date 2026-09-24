İzmir'de yürek sızlatan vicdansızlık! Yavrulu kediye durduk yere böyle tekme attı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yavrularıyla birlikte bina girişinde bekleyen anne kediye aniden tekme atarak hayvanseverleri ayağa kaldıran şahıs yakalandı. Aldığı şiddetli darbenin ardından yavrularını koruma içgüdüsüyle şahsın yanındaki köpeğe saldıran kedinin o anları güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri kimliğini tespit ettiği 36 yaşındaki O.S.S.'yi kıskıvrak gözaltına aldı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 13 bin 32 TL idari para cezası uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bayraklı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBayraklı

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