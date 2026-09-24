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Gülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi

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Gülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi
Başlık ResmiGülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara’da eski kız arkadaşı Gülhan Taş’ı 21 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Say için istenen ceza belli oldu. Mütalaasını sunan savcı, Say’ın 1 saat 40 dakika boyunca genç kadının evden çıkmasını beklediğine dikkat çekerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Say ise kendini “Planlayarak oraya gitmedim. Son kez konuşmaya gitmiştim, sevdiğim kadını öldürdüm. Kendimden daha çok sevmiştim onu” diyerek savundu.

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Gülhan Taş, 8 Aralık 2025'te Ankara'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say (38) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. 30 yaşındaki kadının eski sevgilisi tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Tutuklu sanık Mehmet Say, Gülhan Taş’ın kendisine gelerek barışmak istediğini, Taş’ın paraya ihtiyacı olduğunu ve açtığı davaları geri alması konusunda kendisini ikna etmek amacıyla barışmak için yanına geldiğini iddia etti.

Gülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi
Başlık ResmiGülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gülhan Taş’ın babası Bünyamin Taş, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, kızının Mehmet Say’dan kendilerine hiç bahsetmediğini ve sanığı tanımadıklarını söyledi. Anne Satı Taş da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın olay günü Taş’ın bulunduğu binanın önüne gittiğini ve yaklaşık 1 saat 40 dakika boyunca binadan çıkmasını beklediğini belirten savcı, sanığın Gülhan Taş’ı sürekli rahatsız ettiğini ifade etti.

Gülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi
Başlık ResmiGülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Taş’ın sanık hakkında tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme ve uyuşturucu konularında adli başvurularının bulunduğunu hatırlatan savcı, sanığın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mehmet Say’ın avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek itiraz etti. Say, Gülhan Taş ile son kez konuşmak için evinin önüne gittiğini ve aldığı tehditler sebebiyle yanında bıçak taşıdığını öne sürdü.

“SEVDİĞİM KADINI ÖLDÜRDÜM”

Say, mahkemede şöyle konuştu:

Ben bu olayı tasarlayarak ya da planlayarak oraya gitmedim. Ben medeni şekilde son kez konuşmaya gitmiştim. Sevdiğim kadını öldürdüm. Ben onun için hayatımı değiştirmiştim. Kendimden daha çok sevmiştim onu, o nankörlük yaptı. Televizyona çıktı, tüm Türkiye’ye rezil etti beni. Ben tasarlayarak ve canavarca hisle hareket etmedim, konuşmaya gitmiştim.

Mahkeme heyeti Mehmet Say’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 12 Kasım’a ertelendi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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