Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Trump ve Xi'den sürpriz ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki kritik Washington temaslarından ilk sonuç çıktı. İki lider, teknoloji kısıtlamaları, nadir toprak elementleri ve Tayvan gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar sürerken ticaret ateşkesinin 10 Ocak 2027'ye kadar uzatılmasında anlaştı. Trump, Xi ile görüşmesinin ardından yapay zekanın da masadaki önemli başlıklardan biri olduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret ve teknoloji rekabetinin gölgesinde gerçekleşen temaslardan ticaret savaşının yeniden tırmanmasını önleyecek karar çıktı.

Bloomberg'in aktardığına göre Washington ve Pekin, mevcut ticaret ateşkesini iki ay daha uzatarak 10 Ocak 2027'ye kadar devam ettirme konusunda anlaşmaya vardı.

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TRUMP: XI İLE ÖNEMLİ BİR GÜN GEÇİRDİK

Trump, Xi ile gerçekleştirdiği temasların ardından görüşmeye ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi ile önemli bir gün geçirdik. Yapay zeka önemli bir tartışma konusu olacak, ancak ben bu konuyu şu anki durumunda bırakmak istiyorum. Bu, Çin'in de görüşüdür. Bizim sınırımız ise Adalet Bakanlığı'dır" dedi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ MASADA

Ateşkesin uzatılmasına rağmen Washington ile Pekin arasındaki temel anlaşmazlıklar çözülmüş değil.

ABD, Çin'i nadir toprak elementlerinin tedarikine ilişkin taahhütlerini tam olarak yerine getirmemekle suçlarken Pekin, Washington'ın ileri teknoloji alanındaki kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyor.

Tayvan'a yönelik Amerikan silah satışları da iki ülke arasındaki önemli anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

ABD DAHA UZUN SÜRE İSTEMİŞTİ

Bloomberg'e göre Washington ateşkesin 3 ila 6 ay, Pekin ise daha uzun süre uzatılmasını istiyordu. Taraflar sonunda iki aylık uzatmada uzlaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin'in önceki anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini eksik yerine getirdiğini savunarak Pekin'den önümüzdeki aylarda anlaşmanın uygulanması konusunda daha fazla adım beklediklerini söyledi.

GÖZLER YENİ TRUMP-XI ZİRVELERİNDE

İki ülke arasında kapsamlı bir ticaret anlaşmasına ilişkin kritik başlıkların ise ilerleyen aylardaki görüşmelere taşınması bekleniyor. Bloomberg Economics, muhtemel yeni Trump-Xi görüşmelerinin kasım ayında Shenzhen ve aralık ayında Miami'de yapılabileceğini aktardı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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