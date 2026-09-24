Yılların faturası Trabzon'da çıktı: 4-0'ın perde arkası

Galatasaray, Ocak 2024'te Sacha Boey'i 30 milyon euroluk rekor paraya gönderdikten sonra oluşan boşluğu hâlâ dolduramadı. Sağ bekte Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai ile farklı çözümler denense de günün sonunda kriz devam ediyor.

"Hücum hattına zenginlik katacak kanat oyuncusu" olarak sarı-kırmızı kariyeri başlayan Macar futbolcu, mecburiyet sonucu geçtiği savunmada çakılı kaldı. Okan Buruk'un jokeri, şimdilerde neredeyse her maç sorgulanıyor.

Trabzonspor'a karşı 4-0'lık ağır yenilgiyle birlikte savunmada alarm zilleri yine/yeniden çalmaya başladı. Tabii bu tablo, Sallai özelinde bir sorun değil! "Yıllara dayanan" hatalar zinciri, rakiplerinin defoları çözmesiyle tamamen gün yüzüne çıktı.

Roland Sallai, Galatasaray'da çıktığı 87 maçta 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.

Takım içi dengeyi sarsan maaş

Galatasaray, 28 Ağustos 2025'te Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Monaco'ya ödenen 30,7 milyon euro bonservisin yanı sıra "sonraki satıştan kârın yüzde 10'u" de Fransız kulübüne taahhüt edildi.

Yıllık 4,8 milyon euro garanti ücret, "Türk futbol piyasasında bir savunmacı için oldukça yüksek" bulunurken; takım içinde de huzursuzluğa neden oldu.

İlerleyen tarihlerde yönetim, ilk 11'in değişmez isimleri olarak şampiyonluklarda önemli pay sahibi Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Barış Alper'e zam yaptı. Mario Lemina da yeni sözleşme görüşmelerinde ücretini yükseltti.

Singo, 13 aylık Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 31 maçta 1598 dakika süre aldı, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Maç başı istatistiği 51,5 dakikayla sınırlı kaldı.

Galatasaray'a imza attığı günden beri 4 sakatlık geçiren Fildişi Sahilli oyuncu, toplam 26 maç kaçırdı. Bu sezon sarı-kırmızılı takımın 630 dakikalık mücadelesinde sadece 41 dakika sahada olması, durumun vahametini göstermesi bakımından önemli.

Wilfried Singo'nun, milli ara sonrası Kasımpaşa ve Barcelona maçlarını kaçırma riski de bulunuyor.

80 milyon euroya sağ bek gelmedi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sacha Boey kiralandı. Singo'ya o kadar güvenildi ki; ne Fransız futbolcunun satın alma opsiyonu kullanıldı, ne de 80 milyon euro harcanan yaz döneminde sağ bek transferi yapıldı. Takım değeri 400 milyon euroyu aştı ama o bölge boş kaldı.

"Ha bugün ha yarın" umuduyla tüm transfer teklifleri geri çevrilen Singo, takımı yine yarı yolda bıraktı.

Savunmayı unutunca!

Alternatifi bulunmayan, zaten kendisi de orijinal sağ bek olmayan Sallai, Trabzon'daki farklı yenilginin ilk 2 golünde savunma yönünün zayıflığını gözler önüne serdi.

Henüz 4'üncü dakikada Salla'nin ve Yunus Akgün'ün uzaklaştıramadığı top, akılcı bir pasla Muhammed Salah'ta kaldı. Macar oyuncunun bir türlü yetişemediği Mısırlı yıldız, 85 metrelik deparla kaleci Uğurcan Çakır'ı mağlup etti. Sallai, 39'da bu defa Noah Saviolo'yı boş bıraktı. Rahat şut izni verilen oyuncu da skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray, Süper Lig liderlik koltuğunu averajla Amed Sportif Faaliyetler'e kaptırdı.

Plansızlığın kanıtı!

Sallai, Trabzon'da 73'te yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı. Sol bek Kazımcan, kalan bölümde savunmanın sağında görev aldı. Kadro planlamasında ne kadar yanlış işler yapıldığının bir kanıtı daha ortaya çıktı.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçta kalesinde 16 gol gören takım, hem Türkiye hem de Avrupa sahnesinde geçiş oyunu karşısında tel tel dökülüyor. Hızlı hücumcular, savunma arkasına atılan neredeyse her topta tehlike oluşturuyor.

Büyük umutlarla alınan Aleksey Batrakov, Trabzonspor maçında son 22 dakika oynadı.

Deneme-yanılmaya son

Mumla aranan Dries Mertens sonrası 25 milyon euro ödenen 10 numara Aleksey Batrakov kulübede. Aylar süren çabayla gelen Rafael Leao hazır değil. Savunmaya yapılan tek takviye El Chadaille Bitshiabu ortada yok. Victor Osimhen ve Lemina'nın eksikliği önemli ama üzerinde durulması gereken çok daha ciddi sorunlar var.

Sol stoper, sağ bek gibi zayıf noktalara eklenen her bir yeni olumsuzluk -Uğurcan'ın sezona kötü başlangıcı gibi-, kötü oyun ve bazen de tarihi mağlubiyetle sonuçlanıyor.

Teknik patron Buruk ve yönetimin, spor kamuoyu ve taraftarın uzun süredir devam eden eleştirilerine kulak verip, hataları kabullenmeleri ve deneme-yanılma hamleleri yerine gerçekçi çözümler üretmeleri gerekiyor.