Galatasaray'ın tarihi maçı: 5'i birden kulüpsüz kaldı

Tarih yaprakları 3 Ekim 2023'ü gösterdiğinde; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci haftasında İngiltere deplasmanına çıktı.

Rakip, Marcus Rashford, Anthony ve Bruno Fernandes gibi yıldızlardan kurulu Manchester United'dı. Sonrasında Süper Lig kariyerlerine adım atan Sofyan Amrabat ve Andre Onana da Premier Lig devinin kadrosundaydı.

Mauro Icardi, Manchester United maçında attığı gol sonrası yaşadığı büyük sevinç yaşadı.

Old Trafford'da zafer

Henüz 17'nci dakikada geriye düşen temsilcimiz, 23'te skoru eşitlese de, 67'de Rasmus Hojlund'un kendisi ve takımı adına ikinci golüne engel olamadı.

Pes etmeyen Galatasaray, önce Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı. Casemiro'nun 77'de ikinci sarıdan gelen kırmızı kartının da etkisiyle sahaya ağırlığını koydu ve 2 defa geriye düştüğü maçı 3-2'ye çevirmeyi başardı.

Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla çıktığı 43 maçta 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray tarihinde bir ilk

İç sahada 10, deplasmanda 10 ve tarafsız sahada 1 olmak üzere İngiliz takımlarıyla 21 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, 8 beraberlik ve 10 yenilgi yaşamıştı.

Üç galibiyeti de sahasında alan Galatasaray, 3-2 ile Avrupa kupalarında ilk defa bir İngiliz ekibini deplasmanda devirdi.

Sergieo Oliviera ve Cedric Bakambu, İngiltere'de galibiyeti böyle kutladı.

Dördü oynadı, biri kulübede kaldı

Bundan yaklaşık 3 sene önce müthiş bir geri dönüşe imza atan takımın kadrosunda büyük değişim var. Zaferin birçok kahramanı ise şaşırtıcı bir detayın parçası.

Okan Buruk'a maç sonu "4'üncü golü de atabilirdik" dedirten Old Trafford'daki tarihi skora tanıklık edenlerden 5 futbolcu, kulüpsüz kaldı.

Mauro Icardi: Maça ilk 11 başladı, 90 dakika sahada kaldı. 78'de penaltı kaçırdı, 81'de Onana'ya karşı galibiyet golüne imza attı.

Wilfried Zaha: Maça ilk 11 başladı. Eski takımına gol attı. 72'nci dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.

Sergio Oliviera: Sahada basmadık yer bıfakmayan Lucas Torreira sakatlık geçirince 61'de maça dahil oldu.

Tanguy Ndombele: Tottenham'dan kiralanan Fransız orta saha, Angelino yerine 84'üncü dakikada oyuna girdi.

Cedric Bakambu: Yedek kulübesinde başladığı müsabakada süre almadı.

Tanguy Ndombele, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" demişti.

O günün kahramanları şimdi ne yapıyor?

- Kontratının bitmesi üzerinden 59 gün geçmesine karşın yüksek maliyeti sebebiyle hâlâ imza atacağı bir kulüp bulamayan Icardi,

- Hayal kırıklığıyla geçen Türkiye kariyeri sonrası kiralık gittiği Fransa (Lyon) ve Amerika'da (Charlotte) tutunamayan Zaha,

- Büyük katkı verdiği ilk yıl hariç eleştirilen, 11'deki yerini tamamen kaybedince ayrılığı kaçınılmaz hale gelen Oliviera,

- Orta sahada kalite ve fizik gücüyle çok şey beklenen ama performansından çok kilolarıyla gündem olan Ndombele,

- Son vuruş ustası Icardi'nin üst düzey performansıyla yedek kulübesi dışında pek de görüntü veremeyen Bakambu.

Hepsi kariyerlerinin son döneminde kulüpsüz!