Borç ödemek için kaldı: Galatasaray'da hesap şaştı!

Galatasaray, son resmi maçına 17 Mayıs'ta çıktı. O günden bu yana 82 gün geçti!

Transfer için "en büyük engel" gösterilen Dünya Kupası oynandı, turnuvada görev alanların tatili bitti. Bu arada rakipler epey güçlendi.

Fenerbahçe'de Greenwood, Beşiktaş'ta Trossard, Trabzonspor'da Salah heyecanı yaşanırken; Kemerburgaz semalarında yaklaşık 3 aydır değişen pek bir şey yok.

Gündeme sayısız isim gelse de, "olmazsa olmaz" ihtiyaçlar aynı! 10 numara, sol kanat, yedek forvet, sol stoper için hep "nabız yoklama" hali, "kontenjan engeli" ve reddedilen "kiralama" teklifleri!

Galatasaray, yeni sezon için tek transferini Fransız orta saha Lesley Ugochukwu ile gerçekleştirdi.

Singo meselesi

Kendi liginde 4'te 4 yapmış, Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda son 16'ya kalmış yönetim, sosyal medyadan sonra taraftarı önünde de tepki görüyor. İlk düdüğe bir hafta kala, işin bu tarafında çok şaşılacak bir durum yok. 3-3'lük Rennes maçı sonu yapılan bir açıklama ise dikkat çekici.

Transfer operasyonunda Başkan Dursun Özbek'ten sonra kulübün en yetkilisi Abdullah Kavukcu, basın önünde futbolcusunun aidiyetine vurgu yapıyor ama kafalardaki soru işaretini gideremiyor.

"Singo'ya 2 kulüpten teklif geldi. Takımda kalmak istiyor. 'Ben daha Galatasaray'a borcumu ödemedim. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim' diyor. "

Galatasaray Futbol A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu

Üç bin dakika oynamadı

"Forma aşkı" penceresinden tariflenecek bu sözlere karşın tablo farklı.

KAP'a imza bildirimi yapılan 28 Ağustos 2025'ten sonra sarı-kırmızılılar, 31 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa olmak üzere 50 müsabaka oynadı. Singo, 16'sı sakatlıktan 21 maça çıkmadı. Fildişi Milli Takımı da hesaba katıldığında sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç sayısı 23!

Uzatmaya giden Juventus rövanşıyla birlikte 4530 dakika oynanırken; Singo sadece 1557 dakika görev aldı. Bu anlamda karşılaşmaların tam 3'te 2'sini kaçırdı. Başlayıp bitirdiği mücadele sayısı da 13'le sınırlı kaldı.

Wilfried Singo, Galatasaray’da Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier sonrası 7'nci Fildişi Sahilli futbolcu oldu.

Yüksek maaş sorunu

Almanya'ya 21 Haziran'da 2-1 kaybettikleri maçı tamamlayamayan sağ bek, Süper Lig'de 14 Ağustos'taki Çorum FK sınavında da olmayabilir! Yani yine 2 aylık "mecburi' ara!

Dünya Kupası performansının da etkisiyle 25 yaşındaki bir oyuncu için Monaco'ya ödenen 30,7 milyon euro bonservise yakın teklifler gelmesi normal. Asıl konu 4,8 milyon euroluk garanti ücret. Takımında 11'in değişmez parçası dahi olamamışken, Avrupa'da bu paraları kazanması zor.

25 yaşındaki futbolcu, sakatlık problemleriyle boğuşuyor.

Kim kime borçlu?

Şimdi ilk sezonda "büyük" Galatasaray sevgisinden mi, yoksa gelirini koruma kararlılığından mı söz etmek gerek? Beş yıllık kontrat bitimine 4 sene kaldığı düşünülürse, bahsedilen "borç ödeme" halinin kimin lehine olduğu tartışılır.

Profesyonel futbolcu, imza altına alınan sözleşmedeki kazanımlardan vazgeçmek istemez; teklifi beğenmez, takımı beğenmez, hocayı beğenmez. Kimbilir, yeni sezonda kendini gösterme planı olabilir. Bu tavırda hiç sıkıntı yok. Ancak süslü kelimelerle muhtemel kamuoyu yönlendirme gayretinin de lüzumu yok!